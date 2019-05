Rathenow

Das war gerade noch rechtzeitig. Eigentlich sind die Wahlprogramme schon geschrieben. Nun hat die Arbeiterwohlfahrt im Bezirksverband Potsdam neun Forderungen an Kommunalpolitiker auf bunte Postkarten geschrieben. Adressiert sind sie an die Mandatsträger, die am kommenden Sonntag bei den Kommunalwahlen Erfolg haben.

Tour durch das Land

Die Forderungen passen in jedes Wahlprogramm, hieß es dazu am Dienstag in Rathenow auf dem Märkischen Platz. Hier machten die Awo-Protagonisten Station mit einem alten Bus. Mit im Gefährt saßen Vertreterinnen und Vertreter der Regionalliga der Wohlfahrtsverbände Potsdam und Potsdam Mittelmark.

Alles erarbeitet

In den vergangenen Wochen war die Awo-Gruppe unterwegs, um die gesellschaftspolitischen Themen in den Kommunalwahlkampf einzubringen und um Einfluss zu nehmen. „Durch die Erfahrungen in unserer täglichen Arbeit und unserem Wirkungsfeld als freier Wohlfahrtsverband haben wir neun Forderungen erarbeitet“, hieß es am Dienstag.

Endstation Potsdam

Rathenow war die zweite Station auf der Tour, die noch nach Bad Belzig, Kleinmachnow und Potsdam weiterging. Gestartet war man in Oranienburg. Groß war das Interesse in Rathenow nicht. Lediglich einige Politiker der Partei Die Linke fanden den Weg zum Märkischen Platz, darunter Daniel Golze, Diana Golze und Hendrik Öchsle.

Großes Interesse

Sie betonten, dass sie sich im Falle ihrer Wahl in Kreistag und/oder Stadtveroordnetenversammlung gerne für die Awo.Ziele einsetzen wollen. Daniel Golze sagte: „Wir haben großes Interesse daran, diese Tour der Arbeiterwohlfahrt und ihre Ziele zu unterstützen.“

Die Themen

Die Forderungen der Arbeiterwohlfahrt an die Kommunalpolitiker sind: Geflüchtete integrieren; Qualität und Quantität für Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen ausbauen; Inklusion – Ja, aber richtig; Subsidiaritätsprinzip erhalten und stärken; Sozialen Wohnungsbau fördern; Wohnungslosigkeit verhindern.

Von Joachim Wilisch