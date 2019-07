Rathenow

Stolz und erleichtert lächelt Farzana in die Kamera. Die junge Frau aus Afghanistan hat gerade vom Staatssekretär des brandenburgischen Sozialministeriums, Andreas Büttner (Die Linke) einen wichtigen Leistungsnachweis bekommen. Das Dokument belegt, dass sie nun als Sprach- und Kulturmittlerin eingesetzt werden kann.

Vier Wochen lang hat die 22-Jährige dafür gepaukt. Zwei Mal pro Woche kam sie ins Interkulturelle Familiencafé der Arbeiterwohlfahrt ( AWO), wo sie zusammen mit zehn weiteren Teilnehmern jeweils sechs Stunden lang mit verschiedenen Referenten übte.

Ermöglicht hat diesen Kurs die Gesellschaft für Inklusion und soziale Arbeit (ISA) mit Sitz in Potsdam. Es ist bereits der zweite dieser Art in Rathenow. Im Frühjahr hatten sich fünf Männer und eine Frau zu Gemeindedolmetschern – so der offizielle Ausdruck für Sprachmittler in der Amtssprache – fortgebildet.

Im Interkulturellen Familiencafé der AWO in Ratehnow wurden neun neue Sprach- und Kulturmittler ausgebildet. Quelle: Christin Schmidt

Dieses Mal kamen die Teilnehmer aus Afghanistan, dem Iran, Syrien, Brasilien, dem Libanon und Kenia – Menschen aus verschiedensten Kulturen und mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen. Juliane Mucker hat sie zusammengebracht. Sie koordiniert die Kurse für ISA und verteilt am Donnerstag viel Lob an ihre Schüler.

Mit einer 1,2 hat Omar aus dem Libanon die beste Abschlussnote erreicht. Der 21-Jährige reiste dafür jedes Mal extra aus Berlin an. Sein großer Wunsch ist es, zu studieren und Dolmetscher zu werden. „Der Leistungsnachweis ist dafür ein wichtiger Schritt“, sagt Omar.

Den weitesten Weg nahm Hamad auf sich, um Gemeindedolmetscher zu werden. Der 33-jährige Journalist aus Syrien lebt in Prenzlau und möchte gern als Sozialarbeiter in Deutschland Fuß fassen. Um als Journalist zu arbeiten, seien seine Sprachkenntnisse noch nicht gut genug, gesteht der junge Mann.

Geflüchteten eine Perspektive geben

Er und die anderen Teilnehmer haben bewiesen, dass sie sich integrieren und einen Beitrag für die Gesellschaft leisten wollen. „Das ist ein wichtiger Schritt“, meint Staatssekretär Büttner. Integration sei aber eine Aufgabe, die beide Seiten betrifft.

„Die Menschen, die zu uns kommen müssen ihren Teil ebenso beitragen, wie die Aufnahmegesellschaft, die bereit sein muss, diesen Menschen eine Chance zu geben. Wir müssen ihnen eine Perspektive bieten, und das fängt mit der Sprache an“, betont Büttner.

Das Sozialministerium trägt maßgeblich zur Finanzierung der ISA bei und deshalb ließ sich Büttner es sich auch nicht nehmen, den Teilnehmer die Leistungsnachweise zu überreichen.

„All das wäre aber nicht ohne die Hilfe und das Engagement von Britta Stöwe und Diana Neumann möglich“, ergänzt Juliane Mucker und bedankt sich bei den beiden Frauen, die das Familiencafé betreiben. Sie kennt ähnliche Einrichtungen im Land Brandenburg und weiß, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass das Café in Rathenow so gut läuft.

Es wäre eine Katastrophe, wenn diese Arbeit nicht fortgesetzt werden kann, so der Staatssekretär. Er will sich dafür stark machen, dass es eine langfristige Finanzierung geben wird. Im März 2020 läuft die aktuelle Förderung aus.

Derweil werden Farzana und die anderen Teilnehmer ihre Tätigkeit als Sprach- und Kulturmittler aufnehmen, um Migranten unter anderem bei Behördengängen zu unterstützen. Besonders Frauen sind als Sprachmittlerinnen gefragt. Denn gerade bei sensiblen Themen sei es wichtig, einen weiblichen Ansprechpartner zu haben, weiß Britta Stöwe.

Von Christin Schmidt