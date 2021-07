Böhne

Kersten und Beatrix Schulz haben sich in Böhne einen Lebenstraum erfüllt. Vor knapp eineinhalb Jahren zog es die beiden Fürstenwalder ins Westhavelland. „Wir haben uns schon länger nach einem Bauernhof mit angrenzender Pension umgeschaut“, erzählt Kersten Schulz. In dem kleinen Dorf bei Rathenow sind er und seine Frau schließlich über das Internet fündig geworden. Aus einer Unterkunft für Monteure entwickelten sie ein Familienparadies mit vier modern eingerichteten Ferienwohnungen mitten in einem rustikalen Ambiente.

Neustart drohte zu scheitern

Doch der Start war alles andere als einfach. Wenige Monate nach der Eröffnung im Oktober 2019 war es mit den Feriengästen schon wieder vorbei. Die Corona-Pandemie nahm Einzug und die Zimmer standen leer. „Wir hatten über viele Wochen gänzlich geschlossen“, so Kersten Schulz. Ein neuer Einfall musste her. Schließlich steckte in der Pension jede Menge an Zeit und Geld. Der Neustart drohte zu scheitern. Doch dann hatte das Paar die Idee: Ein Imbiss, direkt auf dem Hof, in einem offenen Zelt, mit vielen Sitzgelegenheiten im Garten.

Zur Galerie Kersten und Beatrix Schulz übernahmen kurz vor der Corona-Pandemie einen alten Bauernhof mit vier Ferienwohnungen in Böhne. Nun kam ein Hofimbiss zu ihrem Kerngeschäft hinzu. Die MAZ hat sich die Anlage vor Ort einmal angeschaut.

Ohne lange zu zögern, wollten Kersten Schulz und seine Frau das Vorhaben umsetzen. Sie errichteten ein großes Zelt in der Hofeinfahrt, besorgten technische Geräte, klärten die Vorgaben mit dem Gesundheitsamt ab. Das Ziel war es, im vergangenen Frühjahr pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen im Jahr eröffnen zu können. Doch dann kam wieder alles anders. Das Kreisbauamt machte der Familie einen Strich durch die Rechnung. Es war eine Baugenehmigung notwendig. Bis diese vorlag, vergingen viele weitere Monate. Schließlich war es schon wieder Herbst und der nächste Corona-Lockdown bahnte sich an.

Imbiss vor fünf Wochen gestartet

Kersten und Beatrix Schulz haben sich dazu entschlossen, erst dann mit dem Imbiss zu starten, wenn die Gäste auch vor Ort essen dürfen. Das war vor knapp fünf Wochen im Juni endlich der Fall. Seitdem haben sie sechs Tage die Woche, außer montags, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. „Wir sind gerade dabei, uns auszuprobieren, und für Änderungsvorschläge immer dankbar“, sagt Kersten Schulz. Neben Pommes und Currywurst sind auch Hot Dogs, Chicken Crossies und Bouletten sowie Getränke aller Art, Eis und Süßwaren im Angebot.

Im Jahr 1999 wurden die ehemaligen Stallungen umgebaut. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Mit dem Imbiss lebt Kersten Schulz nun einen Traum, der auf eine Erinnerung von vor über 30 Jahren zurückgeht. „Ich war schon damals fasziniert von den vielen Currywurstbuden in Berlin und habe mir gedacht, das könnte ich mir auch vorstellen.“ Eigentlich ist Kersten Schulz gelernter Autoschlosser, war zuletzt mit einer eigenen Autowerkstatt selbstständig. Seine Frau arbeitet weiterhin bei einem großen Industriekonzern in Berlin, weshalb die Nähe zur Großstadt bei dem Neustart im Westen Brandenburgs nicht fehlen durfte. Beide betreten also mit Pension und Imbiss berufliches Neuland.

Hühnerstall mit zehn Tieren

Dennoch haben sie bislang eine Menge auf die Beine gestellt. Einen Schwerpunkt legen sie dabei auf die Familienfreundlichkeit. Es können Kanus und Fahrräder ausgeliehen werden. Es gibt eine große Tischtennisplatte und viele weitere Spielsachen für die Kinder. Zu der neusten Errungenschaft gehört ein selbstgebauter Hühnerstall mit zehn Tieren, wie Kersten Schulz stolz berichtet. „Langsam fangen die Hühner an, Eier zu legen.“ Umgeben von rustikalen Gemäuern, einem alten Stall und viel Grün, lässt sich der Garten auch für die Imbissgäste genießen.

Ein Einblick in eine der vier Ferienwohnungen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Kuhschelle, Enzian, Mohnblume und Gänseblümchen heißen die vier geräumigen Ferienwohnungen der Pension unter dem Namen „Am Königsgraben“. Sie bieten Platz für jeweils fünf Personen und befinden sich in ehemaligen Stallanlagen. „Vor knapp 20 Jahren wurden diese zu Ferienwohnungen umgebaut“, erzählt Beatrix Schulz. Von außen rustikal gehalten, sieht man innen heute nichts mehr von der vorherigen Nutzung. Jede Wohnung ist modern eingerichtet, verfügt über Badezimmer und Küche. Nur wenige hundert Meter entfernt fließt die Havel in erholsamer Natur mit einer gemütlichen Badestelle.

Familie Schulz will sich integrieren

Der Neustart war für Kersten und Beatrix Schulz nicht immer leicht. Dennoch fühlen sie sich in Böhne gut angekommen, haben den Schritt nie bereut. Jetzt in den Ferien erwarten sie viele Gäste. Häufig sind es Radtouristen, aber auch Familien, die Ruhe und Entspannung im Westhavelland suchen. Für die Zukunft hat das Paar noch zahlreiche Ideen, die sie nach und nach umsetzen wollen. Auch den Kontakt zu den Einwohnern von Böhne haben sie schon gefunden. Demnächst soll bei ihnen die turnusmäßige Ortsbeiratssitzung stattfinden.

Infos zur Buchung und Kontaktdaten gibt es online unter pension-am-koenigsgraben.de.

Von Marcus J. Pfeiffer