Rathenow

„Allem Anfang wohnt ein Zauber inne“, hat der Dichter Hermann Hesse einst geschrieben. Bei der ersten Sitzung der Rathenower Stadtverordneten nach der Kommunalwahl war dieser Zauber allerdings schnell verflogen. Spätestens als es darum ging, festzulegen, welche Ausschüsse es geben soll und wie diese besetzt werden, gab es die ersten Reibereien. Am Ende aber war eine Entscheidung getroffen.

In den kommenden fünf Jahren wird es neben dem Hauptausschuss fünf Fachausschüsse geben – einen mehr als bisher. Wer in diesen Ausschüssen vertreten sein wird, legen die Fraktionen in den kommenden Wochen fest.

Hauptausschuss und fünf Fachausschüsse

Klar ist aber, welche Partei die Vorsitzenden stellt. Beim Bauausschuss ist es die CDU, beim Finanzausschuss die Linke, beim Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Ordnung, Sicherheit und Brandschutz die AfD, beim Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung die SPD und beim Ausschuss für Bildung, Kultur, Jugend, Sport und Soziales die Linke.

Vor diesen ganzen organisatorischen Dingen hatte „Alterspräsident“ Horst Schwenzer die Gelegenheit genutzt, den Stadtverordneten ins Gewissen zu reden. Bei aller Konkurrenz zwischen den Fraktionen dürften Regeln des Anstandes nicht verletzt werden, sagte der FDP-Mann, der im Oktober 80 Jahre alt wird. Dazu zähle auch, dass man sich die Hand gebe, sich anständig kleide und höflich miteinander umgehe. „Mal sehen, wie lange die sich dran halten?“, raunte jemand aus dem Publikum.

Neue Wahlzettel mussten her

Nach Schwenzers Rede stand die Wahl des/der Vorsitzenden der SVV an. Und schon gab es die erste kleine Panne. Die Verwaltung hatte so fest damit gerechnet, dass Diana Golze ihr Amt verteidigen wolle, dass sie entsprechende Wahlzettel bereits mit ihrem Namen bedruckt hatte. Als dann neben Corrado Gursch ( CDU) auch Christian Rieck (Die Partei) kandidierte, wurde eine Pause von 20 Minuten anberaumt. Im Rathaus mussten flugs neue Zettel kreiert werden.

Bei der Wahl lief dann alles glatt. Gursch gewann mit elf Stimmen vor dem Newcomer und wird die SVV in den kommenden fünf Jahren führen. Er werde das überparteilich tun und auf Ausgleich bedacht sein, versprach er.

Das neue SVV-Präsidium Rathenow: Corrado Gursch, Karin Dietze und Heinz-Walter Knackmuß (v. li.) Quelle: Uwe Hoffmann

Auch die Wahl der Stellvertreter ging reibungslos über die Bühne. Zur Rechten und zur Linken von Corrado Gursch werden künftig die altgediente Stadtverordnete Karin Dietze (Linke) und der Neu-Parlamentarier Heinz-Walter Knackmuß ( SPD) Platz nehmen.

Gegenseitiges Beschnuppern

Ansonsten war die Premierensitzung vom gegenseitigen Beschnuppern geprägt. Mit Überraschung guckte der eine oder andere Beobachter auf die AfD, die mit vier Abgeordneten neu in der Stadtversammlung vertreten ist. Am Mittwoch saßen doch tatsächlich fünf Vertreter hinter den AfD-Schildchen.

Parteibuch getauscht: Ingo Wilimzig (vorne), zur Wahl für die CDU angetreten, gehört nun der AfD an. Quelle: Markus Kniebeler

Ingo Wilimzig, der für die CDU zur Wahl angetreten war und für die Christdemokraten hinter Ronald Seeger und Corrado Gursch das drittbeste Ergebnis eingefahren hatte, hat die Seiten gewechselt. Dadurch verliert die CDU einen Sitz. Klar stärkste Fraktion im Parlament ist fortan „ Die Linke/Die Partei“ mit insgesamt acht Sitzen.

Zurück zu der Sache mit dem Beschnuppern. So ganz harmonisch verlief die nicht, denn es wurde schnell klar, dass nicht alle Abgeordneten einander riechen können.

So stellte Jean-Luc Meier den Antrag, dass seine Fraktion ( SPD/Grüne) doch bitte räumlich klarer getrennt werde von den Abgeordneten der AFD. Das sei ja wohl keine Sache, die per Antrag geklärt werden müsse, sagte Corrado Gursch, und empfahl den Fraktionschefs die Angelegenheit unbürokratisch zu regeln. Und so wird’s geschehen.

Von Markus Kniebeler