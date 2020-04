Die Läden sind offen: erster Schritt zurück ins normale Leben

Rathenow

Nein, das ist kein Überfall. Zwar haben die drei Damen bei Mode Sandbrink große Teile ihrer Gesichter hinter Masken versteckt. Aber die nicht zu verbergenden Lachfalten verraten, dass es hier nicht um Leben und Tod geht. Oder vielleicht doch – denn schließlich wollen die Verkäuferinnen sich und die Kunden mit dieser Verkleidung vor dem Corona-Virus schützen.

Zur Galerie Fünf Wochen mussten die meisten Geschäftsleute in Rathenow wegen der Corona-Krise ihre Läden schließen. Am Mittwoch waren sie wieder für ihre Kunden da.

Es ist Tag 1 nach der fünfwöchigen Zwangsschließung nahezu aller Läden in der Rathenower Innenstadt, ausgelöst durch die Corona-Epidemie. Das erklärt auch die zufriedenen Mienen der drei Mode-Fachfrauen. „Wir sind sehr erleichtert, dass es endlich wieder los geht“, sagt Ladeninhaberin Petra Sandbrink.

Stammkunden begrüßt

Um neun Uhr hat sie, wie nahezu alle Händler in der City, ihren Laden aufgemacht. Und gleich kamen die ersten Kunden. Darunter Katrin Hofschläger. „Ich habe auf diesen Tag gewartet“, sagt diese. Als Rathenowerin sei es ihr ein Anliegen, die hiesigen Geschäftsleute zu unterstützen. Und nur, weil der Laden fünf Wochen zu war, werde sie ihm nicht die Treue brechen.

Bekannte Gesichter

Tatsächlich macht, das jedenfalls ist der vorherrschende Eindruck am Wiedereröffnungstag, die Stammkundschaft ihrem Namen alle Ehre. In den ersten Stunden nach der Ladenöffnung habe sie viele bekannte Gesichter gesehen, berichtet Antje Wendt, Inhaberin des gleichnamigen Modehauses. „Viele sind froh, dass wir wieder für sie da sind. Und dass sie mit uns ein Wort wechseln dürfen – von Angesicht zu Angesicht.“

Umsicht und Achtsamkeit

Sehr beeindruckt ist sie von der Disziplin ihrer Kunden. Alle hätten sich an die Sicherheitsregeln gehandelt, niemand habe gemeckert. „Die Menschen sind sehr umsichtig“, sagt sie. Und hofft, dass diese Umsicht dazu beiträgt, dass der Weg zurück in die Normalität beibehalten werden kann. „Dann wären wir mit einem blauen Auge durch die Krise gekommen“, sagt sie. Sollte es allerdings in naher Zukunft noch einmal zu einer coronabedingten Zwangsschließung kommen, werde es schwierig, den erneuten Rückschlag zu überstehen.

Scherzartikel Rathenow: Ladeninhaber Enrico Brüggemann mit Maske hinter Plexiglascheibe. Quelle: Markus Kniebeler

Enrico Brüggemann steht in seinem Scherzartikel-Laden in der Mittelstraße und atmet durch. „Das ist genau der richtige Zeitpunkt für einen Neustart“, sagt er. Und lobt in diesem Zusammenhang ausdrücklich das von der Politik aufgelegte Soforthilfeprogramm für kleine selbstständige Unternehmen. Ohne diese schnell und unbürokratisch gewährte Finanzspritze hätten er und etliche Kollegen die Durststrecke nicht so bewältigen können, wie es nun geschehen sei.

Vorsichtiger Weg zurück

Dass es trotz der Freude über den vorsichtigen Neustart des Geschäftslebens jetzt nicht so weitergehen kann, als habe es die Corona-Krise nie gegeben, darüber sind sich alle Geschäftsleute einig. Schutzmasken, Sicherheitsabstände, Desinfektionsmittel und andere Maßnahmen werden den Einkauf noch eine Weile begleiten.

„Die Menschen haben verstanden, um was es geht“, sagt Reinbern Erben, Leiter des Rathenower Bürgeramtes. Quelle: Markus Kniebeler

„Die Menschen in Rathenow haben verstanden, um was es geht“, sagt Reinbern Erben, der Leiter des Rathenower Bürgeramtes. Auch am Mittwoch seien die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes bei den Rundgängen durch die Stadt unzähligen Geschäftsleuten und Kunden begegnet, die sich der Herausforderung mit Vernunft und Achtsamkeit stellen. „Es hat keine nennenswerten Beanstandungen gegeben“, sagt Erben. „Darüber bin ich sehr froh.“

Neustart mit Schreckmoment

Ein hoffnungsvoller Neustart also. Doch ganz ohne Schrecksekunde ging er nicht vonstatten. Als Janine Füstenberg ihren Laden Janine B. im City-Center um kurz nach 8 Uhr betrat, traute sie ihren Augen nicht. Wasser tropfte aus dem oberen Geschoss auf die liebevoll präsentierte Ware, Teile der Deckenverkleidung waren zu Boden gestürzt. „Fünf Wochen war der Laden dicht und am Tag der Wiedereröffnung gibt es einen Wasserschaden“, stöhnt sie. „Das darf doch nicht wahr sein.“

Blumen zur rechten Zeit

In einem Kraftakt haben sie und ihre Kollegin Julia Frey die beschädigte Ware weggeräumt und den Laden gereinigt. Als dann um kurz nach neun gleich drei Stammkunden mit Blumen auftauchten und der Geschäftsfrau einen guten Neustart wünschte, da löste sich ein Teil des Ärgers in Luft auf.

„Dieser Trost kam gerade zur rechten Zeit“, sagt Janine Fürstenberg. „Und jetzt hoffen wir, dass bald alles wieder normal wird.“ Wer hätte vor zwei Monaten gedacht, dass das mal der sehnlichste Wunsch nahezu aller Rathenower Geschäftsleute werden würde?

Von Markus Kniebeler