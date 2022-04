Rathenow

Die Hilfe für die Menschen in der von Putins Krieg heimgesuchten Ukraine ist überwältigend, auch im Westhavelland leisten Initiativen Außergewöhnliches, um den Geflüchteten beizustehen. Die Aktionen reichen von Protestdemonstrationen gegen Putins Krieg bis hin zu tatkräftiger und selbstloser Hilfe.

Medizinische Erstversorgung: Havelland-Kliniken helfen Flüchtlingen

Die Havelland-Kliniken, hier der Standort in Nauen. Quelle: Andreas Kaatz

Die medizinische Erstversorgung für ukrainische Geflüchtete startet an den Havelland-Kliniken am 4. April in Nauen und am 11. April auch in Rathenow. Das teilte am Freitag Kliniken-Sprecherin Babette Dietrich mit. Auch Helfer werden noch gesucht, die die Flüchtlinge begleiten.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag.

Mehr als 1000 Ukrainer im Havelland gelandet

Aufbau der Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine des Landkreises Havelland im MAFZ in Paaren im Glien. Quelle: Nadine Bieneck

Die Hälfte der im Havelland gelandeten Ukraine-Flüchtlinge sind in Falkensee registriert. Der Landrat dankte den Helfern für ihr schnelles und unkompliziertes Agieren.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag.

Mögeliner stemmen wieder neuen Ukraine-Hilfstransport

Hier ein Bild vom Spendensammeln für die Ukraine zu Beginn der Hilfsaktion aus Mögelin. Quelle: Kay Harzmann

Unternehmer aus Mögelin und viele weitere Helfer setzen sich unermüdlich für Flüchtlinge aus der Ukraine ein. Nun fährt erneut ein Hilfstransport Richtung Kriegsgebiet, um möglichst vielen Menschen Spenden und Beistand zukommen zu lassen. Auf der Rückfahrt wollen die Helfer möglichst viele Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in Sicherheit bringen. Weitere Spenden und Hilfe sind willkommen.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag.

Spendenlauf in Hohennauen: Kleine Läufer mit großer Mission

Spendenlauf in Hohennauen Quelle: Norbert Stein

2800 Euro haben Jungen und Mädchen der Kleinen Grundschule in Hohennauen jetzt erlaufen. Das Geld soll für Flüchtlinge aus der Ukraine verwendet werden.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag.

In Premnitz stehen PWG-Wohnungen für Flüchtlinge bereit

Ukrainische Flüchtlinge. +++ Quelle: Soeren Stache

In der Stadt Premnitz hat Bürgermeister Ralf Tebling die Stadtverordneten darüber informiert, wo Flüchtlinge aus der Ukraine unterkommen. Zugleich machte der Bürgermeister klar, dass die Ukrainer länger bleiben werden.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag.

Erste Flüchtlinge ab Mitte der Woche im MAFZ erwartet

Die Flüchtlingsunterkunft im MAFZ Paaren im Glien kurz vor der Inbetriebnahme Quelle: Andreas Kaatz

Ministerin Ursula Nonnemacher machte sich am Sonntag selbst ein Bild von den Vorbereitung für die Inbetriebnahme der Notunterkunft im MAFZ in Paaren im Glien. Dort soll später Platz für rund 500 ukrainische Flüchtlinge sein.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag.

Nennhausen: Schlossbesitzerin nimmt Flüchtlingsfamilie auf

Mutter Iryna Havryliak mit Enkel Władysław und den Söhnen Matwii und Sergej sind endlich in Sicherheit vor dem Krieg in der Ukraine (v.li.). Quelle: Jürgen Ohlwein

Eine Mutter flüchtet aus der Ukraine mit ihren drei Kindern und einem Enkelkind. Sie bangt um ihren ältesten Sohn im Krieg. In Nennhausen haben sie erst einmal Hilfe und eine Unterkunft gefunden.

Benita von Stechow unterstützt eine ukrainische Flüchtlingsfamilie und gab ihr Obdach in ihrem Schloss. Quelle: Jürgen Ohlwein

Mögeliner Ukraine-Hilfe: Rund 120 Kriegsflüchtlinge im Havelland angekommen – weitere Spenden nötig

Eine Decke über die Schulter, etwas zu essen: Ein Mädchen aus dem Kriegsgebiet kurz nach der Ankunft in Mögelin. Helfer haben ihm ein Brötchen gegeben. Eine Bäckerei aus der Region hatte Dutzende Bleche Brötchen für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zubereitet und gespendet. Quelle: privat

Fabian Müller von der Mögeliner Ukraine-Hilfe schildert die aufwühlende Ankunft von etwa 120 Flüchtlingen im Havelland aus dem vom Angriffskrieg heimgesuchten Land. Diese Eindrücke werde er sein Lebtag nicht vergessen, sagt der Unternehmer.

Gebraucht werden dringend Möbel, Decken, Kissen, Bettwäsche, Handtücher, Hausrat zur Ausstattung von Wohnungen für die Flüchtlinge und Fahrräder. Auch wer Unterkunft geben möchte, kann sich melden bei Fabian Müller. Weitere Spenden gehen an die polnisch-ukrainische Grenze. Derzeit schaffen die Mögeliner Ukraine-Helfer Lagerkapazitäten. Ein Spendenkonto wird derzeit eingerichtet. Kontakt für Helfer und zur Abgabe von Spenden unter 0173/ 6 02 60 72.

Hausrat für Flüchtlinge in Milower Land gesucht

Wer kann helfen? In der Gemeinde Milower Land werden durch den Landkreis Wohnungen für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung gestellt. Zur Einrichtung der Wohnungen benötigen die Helfer Folgendes: Betten, Bettzeug, Schränke, Kommoden, Hausrat, Kühlschränke, Spülen, Küchenmöbel, Stühle, Tische, Lampen, Waschmaschinen.

Wer Zeit hat für Montage, Einrichten oder den Transport der Möbel, möge sich bitte melden. Die Koordination übernimmt das Büro der SPD-Landtagsabgeordneten von Katja Poschmann. Kontakt: gemeinsam.helfen@web.de oder 0152-59455142 per Whatsapp.

Krieg gegen die Ukraine: Landkreis Havelland erwartet täglich mehr Flüchtlinge

Matthias Hohmann von der AFP. Die Arbeitsförderungsgesellschaft betreut die Anlaufstelle für Ukraine-Flüchtlinge in Premnitz. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Verwaltungen in den Städten, Ämtern und Gemeinden des Havellandes sowie die Kreisverwaltung bereiten sich auf die Ankunft ukrainischer Flüchtlinge vor. Am Dienstag tagte erstmals ein Verwaltungsstab mit den Bürgermeistern und Amtsdirektoren.

Rathenow: Geflüchtete helfen Flüchtlingen aus der Ukraine

Najiba Noori (l.) und Nicolé Krone beim verpacken der Spenden beim LEB Rathenow. Quelle: Jürgen Ohlwein

Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet, die schon in Sicherheit in Rathenow sind, unterstützen die Hilfsaktion beim LEB. Auch Najiba Noori aus Afghanistan ist dabei. Alone Prapata bangt um ihren Mann.

Spenden aus Rhinow sind in Ukraine angekommen – Amt sucht Helfer

Iris Hoffmann und Igor Yakymenko organisieren in Stölln Hilfsaktion für die Ukraine. Quelle: Norbert Stein

Igor Yakymenko und Iris Hoffmann haben Hilfsgüter aus Rhinow bis zur ukrainischen Grenze gebracht. Von dort gingen die Spenden weiter nach Ternopil. Unterdessen läuft die Hilfe in Rhinow weiter an: Die Wohnungsgesellschaft WWH stellt 19 Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine bereit. Das Amt sucht Helfer.

Ukraine-Hilfe: Landkreis Havelland richtet Krisenstab ein und koordiniert Unterbringung

Kreisbrandmeister Lothar Schneider und Christian Gliesche vom Landkreis Havelland beim Beladen des Containers mit den Spenden aus dem Havelland. Quelle: Landkreis

Die Hilfe für ukrainische Geflüchtete läuft auf Hochtouren. Die Kreisverwaltung nimmt Menschen aus dem Kriegsgebiet auf und will Hilfsangebote im Havelland koordinieren. Bitte an Bürger um frühzeitige Einbindung in Hilfsaktionen.

Putins Krieg gegen die Ukraine: Freundin aus Odessa auf der Flucht ins Havelland

Hartmut und Annegret Schmeiß (rechts) haben Freunde in der Ukraine. Viele Menschen auch im Westhavelland bangen um Familie und Bekannte im Kriegsgebiet. Quelle: Jürgen Ohlwein

Bangen, hoffen, weinen – MAZ-Redakteurin Christin Schmidt ist weiterhin in Kontakt mit ihren ukrainischen Freundinnen in Moskau und Odessa. Während die eine mit ihrer Familie auf der Flucht ist, bangt die andere in der Ferne um Freunde und Familie.

Krieg in der Ukraine: Mögeliner Unternehmer im Helfermodus

Vier Unternehmer aus Mögelin haben sich zusammengetan, um Menschen aus der Ukraine zu helfen. Unter anderem haben sie Hilfsgüter vom Optikpark an die Grenze gebracht. Quelle: Kay Harzmann

Vier Helfer aus Mögelin holen Ukrainer von der polnisch-ukrainischen Grenze ab. Sie verteilen Hilfsgüter und bringen die Geflüchteten dann in privaten Unterkünften unter.

Rathenower Optikpark bricht Ukraine-Hilfsaktion ab

Optikpark Rathenow; Hilfsaktion für die Ukraine Quelle: Markus Kniebeler

Am vergangenen Donnerstag hat der Rathenower Optikpark eine Spendenaktion für die Opfer des Ukraine-Kriegs gestartet. Nun muss die Sammlung von Hilfsgütern vorerst wieder eingestellt werden.

„Semlin hilf“ holt Ukrainerinnen von der Grenze ab

Letzte Vorbereitungen vor der Abfahrt nach Polen. Quelle: Uwe Hoffmann

Im Rahmen einer spontanen Hilfsaktion haben die Semliner nicht nur Hilfsgüter gesammelt. Vier Semliner machten sich auf den Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze um den Menschen vor Ort zu helfen. Die Geschichte einer besonderen Hilfsaktion.

Stölln: Igor Yakymenko fährt Hilfstransport in die Ukraine

Iris Hoffmann und Igor Yakymenko starten in Stölln Hilfsaktion für die Ukraine. Quelle: Norbert Stein

Der Musiker Igor Yakymenko stammt aus der Ukraine und lebt im Havelland. Mit seiner Lebensgefährtin sammelt er Spenden und will Montag mit einem Lkw in seine alte Heimatstadt Ternopil fahren. Er gesteht: „Die Angst sitzt mit im Auto.“

Rathenower Optikpark richtet Sammelstelle für die Ukraine ein

Optikpark-Marketingchefin Katja Brunow mit einigen Kartons, die darauf warten, gepackt zu werden. Quelle: Markus Kniebeler

Die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine beschäftigt auch die Menschen im Westhavelland. Nun können sie auch aktiv Hilfe leisten. Der Rathenower Optikpark richtet ab dem 3. März eine Sammelstelle für die Ukraine ein.

Havelland bereitet sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor

Für die Ukraine werden Spenden benötigt. Der Landkreis Havelland bereitet die Ankunft von Geflüchteten vor. Quelle: IMAGO/Jens Schicke

300 Plätze stehen sofort zur Verfügung, weitere Unterkunftsmöglichkeiten werden im Landkreis Havelland geprüft, um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen.

80 Menschen bei Friedenskundgebung in Rathenow

Ankelina Kegel sammelt Spenden mit selbstgebackenen Ukraine-Kecksen. Quelle: Juürgen Ohlwein

80 Menschen versammelten sich auf dem Märkischen Platz in Rathenow zu einer Friedenskundgebung gegen den Krieg in der Ukraine. Die Teilnehmer erlebten emotionale Momente und bewegende Worte.

Von MAZonline