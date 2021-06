Rathenow

Im Zuge des anhaltend moderaten Corona-Infektionsgeschehens im Havelland öffnet die Stadtverwaltung Rathenow ab 28. Juni an den Sprechtagen wieder für Besucher. Das teilte Stadtsprecherin Anne Kießling am Montag mit. Sprechtag ist am Dienstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.

Alle bereits mit dem Bürgerservicebüro vereinbarten Termine bleiben bis zum 29. Juli bestehen. Darüber hinaus steht das Bürgerservicebüro ab dem 28. Juni montags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr für Bürgerinnen und Bürger ohne Termin zur Verfügung. Da im Bürgerservice bereits alle Termine bis Ende Juli vergeben sind, können an diesen beiden Tagen leider keine weiteren Anliegen erledigt werden.

Ab dem 2. August ist der Bürgerservice regulär geöffnet.Das Standesamt ist ab dem 28. Juni für persönliche Termine geöffnet. Auch alle dort vereinbarten Termine gelten weiter. Außerhalb der Sprechtage sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt per Telefon oder E-Mail zu erreichen. Auch Termine können vereinbart werden.

Von MAZonline