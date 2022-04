Nitzahn

Es war Corona im letzten Jahr, als Axel Wusterhaus aus Nitzahn vor Ostern auf eine ganz besondere Idee kam. Der 33-jährige Heilerziehungspfleger und Vater von zwei kleinen Mädchen kann es überhaupt nicht leiden, wenn Kinder nur vor der Playstation oder dem Fernseher hocken. Also ließ sich der Familienvater eine tolle Aktion einfallen.

Axel Wusterhaus ließ sich in den Rathenower Werkstätten einen 1,80 Meter großen Osterhasen anfertigen. Den stellte er dann 14 Tage vor Ostern im Dorf auf. Aber nicht nur so als Dekoration. Der Osterhase war mit einer besonderen Aktion verbunden. Hans, wie Axel Wusterhaus den Osterhasen nach einer Spielfigur seiner Tochter benannt hat, verbirgt etwas Rätselhaftes in sich. Im Bauch des riesigen Osterhasen befinden sich Fotos, die Axel Wusterhaus in seinem Ort gemacht hat.

Kinder sollen ihren Ort entdecken

„Die Kinder sollen den Ort auf dem Foto finden. Fünf Orte gilt es zu suchen. Die Fotos habe ich selbst gemacht. Sie zeigen Bäume und Orte im Dorf. An jedem Ort befindet sich ein weiterer Hinweis. So lernen die Kinder ihren Ort kennen. Vielleicht entdecken sie Plätze, die sie vorher noch nie besucht haben“, so Axel Wusterhaus.

Der Osterhase wandert fünfmal an eine andere Stelle im Dorf. Dort steht er jeweils drei Tage. So haben die Kinder genügend Zeit für die Suche nach den Hinweisen. Am Ende gelangen sie dann an eine Schatzkiste mit kleinen Geschenken und Süßigkeiten.

„Auch hier achte ich darauf, dass die Geschenke einen kreativen Charakter haben. Die Kinder sollen sich schließlich auch nach der Rätseltour noch etwas beschäftigen“, so der kreative Familienvater. In diesem Jahr hat Axel Wusterhaus ein besonderes Geschenk in der Schatztruhe versteckt. Er hat sein Dorf mit einer Drohne aus der Luft fotografiert. Aus den Luftbildern hat er dann ein Puzzle angefertigt.

Kreativität der Kinder anregen

„So können die Kinder ihr Dorf auch mal aus der Luft entdecken und beim Puzzeln kreativ sein. Vielleicht erkennen sie ja auch ihr eigenes Haus auf dem Puzzle“, so Axel Wusterhaus. Die Kinder sind von der Aktion ebenso begeistert wie die Erwachsenen. „Ich stehe ja nicht jeden Tag neben dem Osterhasen, aber im letzten Jahr habe ich nach den fünf Rätselrouten 56 Geschenke verteilt. In diesem Jahr waren es nach drei Rätselrouten bereits 71 Geschenke. Ich rechne damit, dass es etwa 90 Geschenke in diesem Jahr werden“, so der kreative Nitzahner.

sich schon riesig auf die Osteraktion. Ich hole sie vor Ostern ab und dann werden sie, wie schon im letzten Jahr, sich auf die Suche begeben. Das ist eine wirklich tolle Aktion für Kinder“, erklärt Ortsvorsteher Frank Tschöpe. Auch die dreijährige Tochter von Axel Wusterhaus macht bei Papas Osteraktion mit. „Meine zweite Tochter ist mit einem halben Jahr noch zu klein“, so der Familienvater.

Dank an Unterstützer

Allein kann der Familienvater diese Aktion aber nicht stemmen. Deshalb möchte er sich auch bei den Sponsoren, die Geld und Sachspenden dazugegeben haben, bedanken. „Der Osterhase wird ja auch an fünf verschiedenen Orten aufgestellt. Da müssen die Leute, vor deren Grundstück er steht, auch bereit sein, den großen Osterhasen abends rein- und morgens rauszustellen. Es wäre ja schade drum, wenn er nachts verschwinden würde“, so Axel Wusterhaus.

Neben der Osteraktion ist der in Nitzahn aufgewachsene Heilerziehungspfleger auch anderweitig aktiv. So organisiert er Feste in Nitzahn und Knoblauch. Wie zum Beispiel das Bierfestival im Milower Land in Knoblauch, das er mit seinen vier Freunden Kevin Böhl, Florian Treue, Manuel Gaubatz und Philipp Paproth organisiert hat. Leider ist es durch Corona die letzten Jahre ausgefallen. Zu Ostern geht es bei Familie Wusterhaus traditionell zu. „Wir suchen erst Eier und dann geht es zum Eiertrudeln auf den Dorfhügel. Hier treffen wir uns mit anderen Familien aus dem Dorf und haben unseren Osterspaß“, so Axel Wusterhaus.

Von Jürgen Ohlwein