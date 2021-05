Rathenow

Bis zuletzt hatte die Leitung des Rathenower Optikparks gehofft – doch nun ist auch das am 19. Juni vorgesehene Konzert der Rammstein-Coverband Stahlzeit gestrichen worden. Die coronabedingte Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg habe keine andere Wahl gelassen, so Katja Brunow, Marketingchefin des Optikparks. Mit der Absage wurde gleich ein neuer Termin festgelegt. Nun wollen die Brachial-Rocker die Bühne auf dem Mühlenhof am 1. Juli 2022 beben lassen.

„Bereits gekaufte Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit. Gäste, die ihre Karte persönlich im Optikpark oder online über die Homepage des Parks gekauft haben, erhalten gegen Vorlage der Tickets den Kaufpreis erstattet“, sagt Katja Brunow.

Die Tickets können von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr zurückgegeben werden. Onlinekäufer, die ihre Karten über Reservix oder LEOticket erworben haben, würden eine E-Mail zur weiteren Abwicklung erhalten, so Brunow.

Die Stahlzeit-Absage ist nicht die einzige schmerzliche Entscheidung, die von dem Führungsteam des Optikparks getroffen werden musste. Auch ein weiteres Großkonzert ist bereits auf das kommende Jahr verschoben worden. Angelo Kelly & Family, der eigentlich am 24.Juli auf der Bühne stehen sollte, wird nun am 29. Juli des kommenden Jahres an den Schwedendamm kommen.

Hoffnung auf die Schottische Musikparade bleibt

Einzig beim dritten großen Bühnenauftritt in diesem Jahr besteht noch Hoffnung auf eine plangemäße Durchführung. Die Schottische Musikparade am 28. August ist noch nicht aus dem Veranstaltungskalender gestrichen. „Wir hoffen inständig, dass das so bleibt“, so Brunow.

Auch kleinere Veranstaltungen auf dem Parkgelände sind der Pandemie zum Opfer gefallen. Vor allem im Juni hat der Rotstift im Kalender gewütet. Der Kinder-Mitmach-Zirkus am 1. Juni entfällt ebenso wie das Interkulturelle Parkfest am 12. Juni. Das große Kindertagsfestival am 5./6. Juni wurde auf den 18./19. September dieses Jahres verschoben.

Ebenfalls um rund einen Monat verlegt wurde die am 25/26. Juni vorgesehene Veranstaltung „Distanz um den Teich“. Neuer Termin ist der 30./31. Juli. Das am 3. Juli angesetzte „Laut & bunt“-Festival soll nun am 7. August stattfinden. Alle später liegenden Termine – Serenade (14.8.), Stadtfest (3.9.), Drachenbootrennen (10./11.9.) – stehen noch auf den vor langem festgelegten Plätzen. Und werden, wenn die Corona-Lage sich nicht wieder zuspitzt, wohl auch stattfinden wie geplant.

Der Absage- und Verschiebungsreigen in diesem Jahr ist für die Optikpark-Mannschaft keine neue Erfahrung. Bereits im vergangenen Jahr machte Corona einen Großteil des Veranstaltungsprogramms zunichte. Die Hoffnung auf eine ungestörte Saison 2021 erfüllte sich nicht.

Seit Mai Besuche wieder ohne Terminvereinbarung möglich

Doch immerhin können Besucher seit Anfang Mai wieder ohne vorherige Terminvereinbarung auf das Gelände am Schwedendamm kommen. Und einen negativen Corona-Test müssen sie auch nicht mehr vorlegen. Kurz nach der Eröffnung der Saison Mitte April traten diese Auflagen in Kraft, wurden dann aber nach einer beherzten Intervention der Geschäftsführung bei den verantwortlichen Stellen zurückgenommen.

Für weitere Informationen stehen Mitarbeiter des Optikparks telefonisch unter 03385/4985-0 zur Verfügung. Auf www.optikpark-rathenow.de findet man ebenfalls aktuelle Hinweise zu den Veranstaltungen.

Von Markus Kniebeler