Notfällungen im Stadtwald

Rathenow

Die ungewöhnliche Trockenheit der vergangenen beiden Jahre hat Einfluss auf die aktuelle Bewirtschaftung des Rathenower Stadtwaldes. Zwar findet – wie in jedem Jahr üblich – ein Holzeinschlag statt. Aber in diesem Winterhalbjahr werden ausschließlich Bäume gerodet, deren Zustand sich wegen der Trockenheit dramatisch verschlechtert hat.

„Noternte auf Kalamitätsflächen“ lautet der forstwirtschaftliche Fachbegriff. Anders ausgedrückt: es werden schwer geschädigte oder bereits abgestorbene Bäume gefällt.

Pilzbefall im großen Stil

Derzeit ist der Harvester – so heißen die hochmodernen Baumerntemaschinen – auf einer halben Hektar großen Fläche aktiv, auf denen so genannte Weymouth-Kiefern stehen. Selbst der Laie erkennt, dass die Bäume nicht mehr zu retten sind. Die Kronen braun verfärbt und die Stämme mit einer durchgehenden Harzschicht überzogen.

Der Sommer 2018 war einer der trockensten der vergangenen Jahrzehnte. Und auch im darauffolgenden Winter und Frühjahr wurden die für die Jahreszeit durchschnittlichen Niederschlagswerte nicht annähernd erreicht. Die Folgen im Rathenower Stadtwald sind unübersehbar. Neben den Kiefern sind auch andere Bäume betroffen. Die neu gepflanzte Weihnachtsbaumplantage neben dem Forsthaus Riesenbruch ist komplett vertrocknet. Der Regen im September und Oktober hat vor allem den jungen Bäumen gut getan. Der durchtrocknete Boden hat sich aber nach Auskunft des Stadtförsters noch längst nicht erholt. Dazu müsste es bald sehr viel regnen.

Ein Pilz, der so genannte Kiefernrindenblasenrost, hat die Bäume befallen. „Der Befall ist schon seit längerem bekannt“, sagt Stadtförster Thomas Querfurth. Bislang habe man die Ausbreitung durch das Fällen einzelner geschädigter Bäume stoppen können. Aber durch die Trockenheit der vergangenen Jahre sei der Bestand so geschwächt worden, dass der Schädling leichtes Spiel gehabt habe. Nun gehe kein Weg daran vorbei, die gesamte Fläche zu roden.

Die erwähnte Harzbildung ist übrigens ein Zeichen dafür, dass der Baum in Lebensgefahr ist. Der erhöhte Harzfluss dient der Infektionsabwehr – doch meist bewahrt dieser Notautomatismus die Bäume nicht mehr vor dem Absterben.

Beste Bedingungen für Schädlinge

Doch nicht nur die im Stadtwald relativ seltene Weymouth-Kiefer hat unter dem Wassermangel der vergangenen Jahre gelitten. Auch an der Gemeinen Kiefer, dem mit Abstand am häufigsten vorkommenden Baum im Stadtforst, sind die Schäden unübersehbar.

Bei einer Tour durch sein Revier hält Thomas Querfurth immer wieder an, um auf Bäume mit abgestorbenen Kronen und rindenlosen Stämmen zu verweisen. Sie alle sind Opfer von Schädlingen geworden, deren Verbreitung durch die Trockenheit befördert wurde.

Wassermangel schwächt Bäume

Borkenkäfer, Prachtkäfer und Waldgärtner heißen die gängigsten Schädlinge, die im Stadtwald ihr zerstörerisches Spiel treiben. „Diese Käfer mögen trockene, sonnenbeschienene Bäume“, erklärt Querfurth. Und wenn den Bäumen wegen Wassermangels die Kraft fehle, sich zu regenerieren, hätten die Angreifer besonders leichtes Spiel. So wie in den vergangenen beiden Jahren.

In den kommenden Monaten wird der Harvester im Stadtwald im Dauereinsatz sein. Quelle: Markus Kniebeler

Auf einer Gesamtfläche von zwölf Hektar werden in den kommenden Monaten befallene Kiefern gefällt. „Das ist die einzige Möglichkeit, eine weitere Verbreitung der Schädlinge zu unterbinden“, sagt der Förster. Zwingend notwendig sei es, die gefällten Stämme gleich abfahren zu lassen. Das sei mit den beauftragten Unternehmen aber bereits abgesprochen.

Holz kann noch verwertet werden

Das Holz der geschädigten Bäume hat naturgemäß nicht die Qualität gesunder Exemplare. Und oft müssen die Kiefern lange vor der eigentlichen Hiebreife gefällt werden. Aber ganz wertlos sind die Stämme noch nicht. „Für die Herstellung von Paletten oder Spanplatten reich die Qualität in der Regel noch“, sagt Querfurth. Zu lange dürfe man die geschädigten Bäume freilich nicht stehen lassen, dann seien sie für nichts mehr zu verwenden. Auch deshalb wird jetzt gefällt.

Auf dieser Fläche im Rathenower Stadtwald wurden geschädigte Bäume bereits gefällt. Quelle: Markus Kniebeler

Übrigens liegen einige der Flächen, auf denen in den kommenden Wochen die Erntemaschinen anrücken, rechts und links des viel genutzten Ferchesarer Weges. Thomas Querfurth appelliert an alle, sich bei den Fällungen von den Maschinen fern zu halten. Und auch nach der Rodung dürfen die Flächen vier bis sechs Wochen lang nicht betreten werden. Denn die Gefahr, dass lose Äste, die in den Kronen hängen geblieben sind, herabstürzen, ist groß.

Von Markus Kniebeler