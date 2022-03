Novum im Havelland: 530 Feuerwehreinsätze in vier Tagen

Havelland

Drei Orkane sind über das Havelland hinweggezogen, haben die Feuerwehren von Premnitz bis Schönwalde-Glien in Trapp gehalten. Die MAZ sprach mit Kreisbrandmeister Lothar Schneider über das Einsatzgeschehen, die Einsatzbereitschaft und mögliche Konsequenzen für die Handlungsweise der Feuerwehren.

Wie fällt ihr Resümee nach den jüngsten vier Tagen mit Sturm und Wind aus?

Lothar Schneider: Solch eine Situation, wie mit den Orkanen an drei oder vier aufeinander folgenden Tagen, hatten wir noch nie. Jedenfalls nicht in meiner zehnjährigen Amtszeit als Kreisbrandmeister. Es gab viele Hochwassereinsätze 1997, 2002 und 2013 auch im Havelland, aber 530 Feuerwehreinsätze in dem kurzen Zeitraum war ein Novum.

Die meisten Dachschäden gab es in Rathenow

Welche Kommunen oder besser gesagt Feuerwehren, hat es am meisten getroffen?

Die Wehren im Amtsbereich Friesack, Nauen, Ketzin/Havel, Schönewalde-Glien und Milower Land mussten Bäume ohne Ende beiseite räumen oder absägen. Die meisten Dachschäden gab es in Rathenow.

Ist die Gefahrenlage „Orkan“ jetzt beendet oder folgen noch Nachwehen?

Nein. Alles was jetzt noch an Baumresten oder Ästen von den Radwegen an Landes- oder Bundesstraßen im Landkreis weggeräumt werden muss, erledigen die Mitarbeiter des Landesbetriebes Straßenwesen. Die Feuerwehren sind da raus.

Wie bewerten Sie die Einsatzbereitschaft der Kameraden und Kameradinnen und die Einsatzstärken der Feuerwehren?

Ich kann nur sagen: Hut ab! Alle Wehren waren immer verfügbar. Es haben Feuerwehrleute in den jeweiligen Gerätehäusern oder bei Freunden und Verwandten übernachtet, um schnellstmöglich im Fahrzeug zu sitzen, wenn es losgeht. Ein riesiges Dankeschön gilt auch den vielen Arbeitgebern, die ihre Leute freigestellt haben. Bei manchen Betrieben ist das sogar im Vorab abgesprochen worden, ohne große Diskussionen.

Alle Motorsägen haben durchgehalten

Haben alle Fahrzeuge und die andere Technik wie Motorsägen durchgehalten oder gibt es Verluste?

220 Fahrzeuge waren in den vier Tagen beteiligt. Mir sind keine Ausfälle gemeldet worden. Natürlich gibt es Verschleiß auch bei den Sägen, aber wir müssen nach diesen Einsätzen jetzt nichts neu anschaffen.

Sind alle Feuerwehrleute bei den vielen Einsätzen unbeschadet geblieben?

Zum Glück ist nur ein Feuerwehrkamerad aus Rathenow leicht verletzt worden, er hat sich einen Finger gequetscht.

Welche Konsequenzen ergeben sich nach den Orkanen für die Feuerwehren. Muss etwas verändert werden?

Es wurden aufgrund der Vielzahl der Anrufe während der Orkane in der Regionalleitstelle – an den vier Tagen waren es 5147 Anrufe – in den einzelnen Kommunen sogenannte Befehlsstellen eingerichtet. Das heißt, der Gemeindewehrführer oder Stadtbrandmeister hat von seinem Depot oder seinem Büro im Rathaus aus die einzelnen Ortswehren „dirigiert“ und koordiniert. Das hat vom Grundsatz her geklappt, aber wir müssen das in den nächsten Wochen noch konkret auswerten. Es gibt bei unseren Alarmierungswegen noch ein wenig Optimierungsbedarf. Wichtig wäre eine interne Notrufnummer, wenn etwa andere Leitungen überlastet oder besetzt sind.

Es fehlt eine Führungssoftware

Gab es denn dazu von den Feuerwehrchefs in den Kommunen im Havelland Beschwerden oder Wünsche?

Nötig ist eine Förderrichtlinie für das Einrichten und den Betrieb diese Befehlsstellen in den Kommunen, damit das einheitlich erfolgt und man sich problemlos vernetzen kann. Darauf warten alle Feuerwehren im Land Brandenburg schon mehr als ein Jahr. Es muss sowohl die Technik wie Computer, Bildschirme, Funkgeräte aber auch die Führungssoftware zur Verfügung gestellt werden. Die ermöglicht zum einen, dass der jeweilige Feuerwehrchef der Kommune einen digitalen Überblick hat, welche seiner Feuerwehren mit welchem Fahrzeug gerade wo im Einsatz ist. Derzeit muss sich das der jeweilige Wehrführer während des Einsatzes aufschreiben, um nicht den Überblick zu verlieren. Zum Zweiten ist es mit dieser Software möglich, dass die Leitstelle auf die Einsatzlage in der Kommune gucken kann, um bei nötigen Folgeeinsätzen andere Wehren aus der Nachbarkommune mit entsprechender Technik dorthin schicken zu können.

Woran scheitert es, dass diese Förderrichtlinie nicht kommt. Am Geld?

Nein. Ich glaube, es liegt am fehlenden Personal beim Land, um diese Richtlinie fertig zu stellen.

Von Jens Wegner