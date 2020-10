Rathenow

Wer einmal Apfelsaft von den Streuobstwiesen des Nabu probiert hat, der weiß, wie gut das Havelland schmeckt. Jedes Jahr machen sich fleißige Helfer an die Arbeit, um die Früchte aufzusammeln, die dann in der Mosterei in Ketzür zu Saft verarbeitet werden.

Die ersten 1300 Kilogramm Äpfel hat René Riep, Geschäftsführer des Nabu Regionalverbands Westhavelland in den letzten Wochen bereits nach Ketzür gefahren. Allzu üppig ist die Ernte zwar nicht, aber immerhin reichte es, um einen sortenreinen Saft aus Ontarioäpfeln produzieren lassen. „Insgesamt 865 Liter sind es geworden“, so Riep.

Anzeige

Weitere 650 Liter Saft konnte aus verschiedenen Apfelsorten gepresst werden. Dieser wird nun für eine ganz besondere Mischung verwendet. Die noch fehlende Zutat dafür sammelte René Riep am Donnerstag gemeinsam mit Sophia Dehn, Projektkoordinatorin für den Nabu im Westhavelland, und Hans-Joachim König auf der Streuobstwiese in Rathenow West. Gut 200 Bäume stehen hier, die allesamt abgeerntet werden wollen.

Zur Galerie Der Nabu Regionalverband Westhavelland erntet auch in diesem Jahr Äpfel und Birnen auf seinen Streuobstwiesen, um aus den Früchten Saft zu pressen, der regional vermarktet wird.

In diesem Jahr mussten die Erntehelfer etwas häufiger zugreifen, denn aufgrund der Trockenheit ist das Obst recht klein. Über eine Stunde bückten sich die drei, schüttelten Bäume und füllten ihre Eimer und damit eine Ladefläche mit reifen Birnen.

„Das sind Champagner-Birnen“, erklärte Sophia Dehn und bevor sie ein rotbäckiges Exemplar in ihren Eimer legte. Am Ende hatten die drei knapp 300 Kilogramm Obst gesammelt, das Riep sofort nach Ketzür brachte.

„Etwa 150 Liter Birnensaft dürfte diese Ernte ergeben“, schätzt Riep. Gemischt mit dem bereits gepressten Apfelsaft sind es rund 800 Liter Saft, die der Nabu zusammen mit dem sortenreinen Ontario-Saft regional vermarkten kann. Die Ausbeute ist dieses Mal nicht ganz so üppig.

Bis zu fünf Tonnen Äpfel verarbeitet

„Wir hatten schon Jahre, in denen wir vier bis fünf Tonnen Äpfel gesammelt haben und über 3000 Liter Saft gewinnen konnten. In diesem Jahr werden wir wohl auf etwa 1500 bis 1800 Liter kommen“, vermutet Riep.

„Apfel trifft Birne“ nennt er die eher seltene Kreation, die die Mosterei in Ketzür in den nächsten Tagen produziert. „Es ist bereits einige Jahre her, dass wir eine solche Mischung hatten. Zum einen, weil es meist nur wenige Birnen gibt. Zum anderen lagen die Reifezeiten zu weit auseinander und die Birnen lassen sich schlecht lagern“, erklärt René Riep.

Am Dienstag wird er den frischen Saft abholen, den es dann unter anderem im Nabu Besucherzentrum in Milow und in den Filialen der Rathenower Bäckerei Möhring in Liter-Flaschen zu kaufen gibt. Das süße, erfrischende Getränk, das übrigens auch heiß sehr lecker schmeckt, ist ein Produkt, das in diesem Jahr ausschließlich aus dem Obst der Rathenower Streuobstwiese hergestellt wurde.

Nabu will für regionale Produkte werben

Zucker ist natürlich nicht zugesetzt. In die Flaschen kommt ein reines Naturprodukt made im Havelland. Die Bäume der Nabu-Wiese in Milow können derzeit nicht abgeerntet werden. Ein Teil der Obstbäume dort ist zu alt und die 50 neu gepflanzten Exemplare sind noch zu jung. In vier bis fünf Jahren, schätzt Riep, tragen auch sie Früchte.

Für dieses Jahr ist die Ernte so gut wie beendet. Nur vereinzelt hängen noch Früchte an den Bäumen. René Riep hofft, dass er und seine Helfer auch andere Havelländer dazu motivieren, Obstbäume zu pflanzen und die Früchte zu verarbeiten.

Das schone die Umwelt und sei zudem gesund und köstlich. Rein wirtschaftlich betrachtet, bringt der Verkauf der Säfte dem Nabu allerdings wenig. Es gehe vielmehr darum, mit gutem Bespiel voranzugehen und für regionale Produkte zu werben.

Der Saft steht natürlich auch bei Dienstberatungen des Nabu auf dem Tisch. Und im Haus der Natur in Potsdam wird ebenfalls Saft aus dem Havelland ausgeschenkt.

Von Christin Schmidt