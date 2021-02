Rathenow

Wenn man vor einem Jahr in Rathenow nach Elektroautos Ausschau gehalten hat, da war diese Suche oft vergebens. Auch heute ist der Anteil der E-Mobile am innerstädtischen Verkehr noch verschwindend gering. Aber immerhin flitzt hin und wieder eines vorbei.

Die größten Chancen, ein Elektroauto zu Gesicht zu bekommen, hat man am Kulturzentrum. Seit dem Frühjahr ist in der Goethestraße eine Ladesäule installiert, an der zwei E-Fahrzeuge gleichzeitig ihre Akkus auftanken können. Zwei weitere öffentliche Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten gibt es. Die eine steht auf dem Parkplatz des Haveltorkinos, die andere befindet sich in der Semliner Dorfstraße.

15.000 Euro pro Säule investiert

Aufgestellt wurden die Säulen von der Stadt Rathenow. Rund 15.000 Euro hat diese pro Säule investiert. Man wolle beobachten, wie die Stationen angenommen werden und dann entscheiden, ob man das Netz öffentlicher Ladesäulen noch ausbaue, hatte Jens Hubald, Leiter des Sachgebiets Stadtentwicklung damals erklärt.

Nun hat die Rathenower Wärmeversorgung GmbH, von der die Stationen betrieben werden, eine erste Bilanz vorgelegt. Und die kann sich durchaus sehen lassen. Nach einem verhaltenen Beginn im Frühjahr hat sich die Frequenz erheblich gesteigert. Und das, obwohl Corona die Mobilität vor allem Ende des vergangenen Jahres erheblich eingeschränkt hat.

Zwei Ladepunkte gibt es pro Ladesäule. Quelle: Markus Kniebeler

Günter Rall, Geschäftsführer der Wärmeversorgung, hat die Zahlen zur Hand. Demnach hat es von der Inbetriebnahme der ersten Säule im April bis Ende Dezember an allen Stationen 213 Ladevorgänge gegeben. Auffällig ist, dass sich im August die Zahl der Ladevorgänge im Vergleich zum Vormonat mehr als verdoppelt hat – von 15 auf 38.

Urlaubseffekt im Sommer

Die Erklärung liegt auf der Hand. Im Sommer erkundeten viele Urlauber, die normalerweise in der weiten Welt unterwegs sind, die heimischen Regionen, weil Corona die Fernreiselust erheblich geschmälert hatte. Offenbar waren unter den Besuchern des Havellandes auch einige E-Mobilisten, die ihre Gefährte an Rathenower Stationen geladen haben. Zwar wurde in den Folgemonaten der August-Rekord nicht mehr erreicht. Aber mit im Schnitt 30 Ladevorgängen im Monat hat sich das Niveau stabilisiert.

Interessant ist auch ein Blick auf den Verbrauch. Fast 3600 Kilowattstunden wurden seit Installation der Säulen „gezapft“. Und erstaunlicherweise ist der Dezember mit 680 Kilowattstunden der meist frequentierte Monat.

René Borchert (li.) und Günter Rall von der Rathenower Wärmeversorgung an der E-Ladesäule vor dem Kulturzentrum. Quelle: Markus Kniebeler

Das hängt nach Einschätzung Ralls damit zusammen, dass im Laufe der Monate der Anteil der reinen E-Fahrzeuge, von denen die Stationen angesteuert werden, zugenommen hat. Anfangs habe man fast nur Hybride, also Fahrzeuge mit kombinierten Kraftstoff-Elektroantrieben, gesehen. Mittlerweile stünden immer öfter reine Elektrofahrzeuge an den Stationen.

Den Fahrern wird in Rathenow übrigens ein besonderer Service geboten. Während man in der Regel die Ladekarte eines Anbieters oder eine entsprechende App benötigt, um E-Säulen zu nutzen, genügt in Rathenow eine Girocard. Der Ladevorgang wird dann abgerechnet ohne vorherige Registrierung und ohne die Preisgabe persönlicher Daten.

E-Ladesäule am Kulturzentrum in Rathenow Quelle: Markus Kniebeler

Nach Auskunft Ralls läuft die Nutzung der Ladestationen in Rathenow bislang komplikationslos. Sollte es Probleme geben, wählt der Nutzer eine an der Ladesäule angebrachte Service-Nummer und landet direkt bei den Technikern der Wärmeversorgung. „Ist bislang ein einziges Mal vorgekommen“, sagt Günter Rall. Und nicht, weil es Probleme mit der Ladesäule gegeben hätte, sondern weil ein Tesla-Fahrer Schwierigkeiten mit seinem Ladekabel hatte.

Auch wenn Elektromobilität in Rathenow auf dem Vormarsch ist, wäre es vermessen, von einem Boom zu reden. „Wichtig ist, dass ein Anfang gemacht ist“, sagt Günter Rall. Und wenn die Nachfrage steige, könne das Netz jederzeit ausgebaut werden.

Von Markus Kniebeler