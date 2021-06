Öffnung nach der Krise: Rathenower Gastronom dementiert Gerüchte 

Lange musste Miros Kallmeti darauf warten, nun darf er wieder im „Akropolis“ griechisches Essen servieren. Wie er durch die Krise kam und was an den Gerüchten dran ist, die gerade die Runde machen, hat er der MAZ erzählt.

Seit 25. Mai bedient Gastwirt Miros Kallmeti in seinem Restaurant „Akropolis” in der Berliner Straße in Rathenow wieder Gäste und darüber ist er sehr glücklich. Quelle: Bernd Geske