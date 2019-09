Rathenow

Der Abriss des Offizierscasinos rückt näher. Nach Auskunft von KWR-Geschäftsführer Danny Harwardt werden die Abbrucharbeiten am 16. September beginnen. Einer ersten Einschätzung zufolge soll das Grundstück an der Ecke Berliner Straße/ Bahnhofstraße Mitte November beräumt sein.

Ende einer langen Geschichte

Damit geht eine lange Geschichte der Ungewissheit zu Ende. Seit dem Abzug der Russen Anfang der 1990er Jahre steht das 1911 gebaute Gebäude leer. Und so lang der Zeitraum des Verfalls, so lang die Liste der Interessenten, die mehr oder weniger seriöse Pläne zum Umgang mit dem denkmalgeschützten Haus entwickelten, von denen am Ende nicht einer umgesetzt wurde.

Das Rathenower Offizierscasino soll abgerissen werden. Das ehrwürdige Gebäude an der Berliner Straße/Ecke Bahnhofstraße hat wechselvolle Zeiten hinter sich.

Tatsache ist, dass das sich der Zustand des Gebäudes im Laufe der Jahre kontinuierlich verschlechtert hat. Ein Feuer im April des Jahres 2008 zerstörte große Teile des Daches. Weil auch nach dem Brand ernsthafte Rettungsversuche ausblieben, war der Niedergang besiegelt.

KWR mit Abriss beauftragt

Und der wird jetzt vollendet. Die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft (KWR) wurde Anfang des Jahres rechtmäßiger Eigentümer der Liegenschaft.

Zuvor hatten die Rathenower Stadtverordneten dem Abriss der Ruine ihren Segen erteilt und beschlossen, die KWR bei den Abbrucharbeiten mit 100000 Euro zu unterstützen. Mitte Januar wurde dann das letzte große Hindernis aus dem Weg geräumt, als die Untere Denkmalbehörde die Genehmigung für den Abriss erteilte.

Peter Dietze, Vorsitzender des Fördervereins Heimatmuseum Rathenow.

Unumstritten ist dieser Weg nicht. Peter Dietze etwa, Vorsitzender des Fördervereins Heimatmuseum Rathenow, dürfte vielen geschichtsinteressierten Rathenowern aus der Seele sprechen, wenn er sagt, er sehe dem beschlossene Ende des Casinos mit Wehmut entgegen.

„Es ist schade, dass es keine wirklich ernsthaften Bemühungen gegeben hat, dieses stadtbildprägende Gebäude zu retten“, sagt er. Zuletzt sei dies immer schwieriger geworden, gibt Dietze zu. Aber vor dem verheerenden Brand sei das Casino von seiner Substanz her sicher sanierungsfähig gewesen.

Haus mit wechselvoller Geschichte Das Offizierscasino für die Zietenhusaren wurde am 16. März 1911 eingeweiht. Nach dem 2. Weltkrieg ging das Gebäude in den Besitz der sowjetischen Streitkräfte über. Seit dem Abzug der Sowjetarmee Anfang der 1990er Jahre gab es wechselnde Besitzer, die ihre Pläne aber nicht verwirklichen konnten Im April 2008 wurde das verfallende Casino durch ein Feuer noch weiter zerstört. 2018 wurde die herrenlose Liegenschaft de KWR zum Zwecke des Abrisses übertragen.

Immerhin werden Mitglieder des Fördervereins – so ist es mit der KWR vereinbart – bei den Abbrucharbeiten zugegen sein dürfen. „Der Baggerführer bekommt von uns die Anweisung, behutsam zu Werke zu gehen“, sagt Danny Harwardt. Sobald etwas zum Vorschein komme, das aus Sicht der Heimatforscher bewahrenswert sei, könnten die Arbeiten gestoppt werden.

„Möglicherweise kann das eine oder andere prägnante Bauteil gerettet werden“, sagt Peter Dietze. Aber das könne nur beim Abriss entschieden werden.

Danny Harwardt, Geschäftsführer der KWR.

Was mit dem Grundstück nach dem Abriss passiert, ist noch nicht ganz klar. „Die erste Option ist ein Verkauf“, sagt Harwardt. Freilich werde die KWR sehr genau darauf achten, was der potentielle Interessent mit dem Grundstück vorhat. „Klar ist, dass auf diesem Grundstück in der Rathenower Innenstadt etwas entstehen muss, das der prominenten Lage Rechnung trägt“, so der KWR-Chef. Und klar sei ebenfalls, dass sich der Käufer verpflichten muss, das Grundstück in einer vorher festgelegten Frist zu bebauen. Das alles soll im Kaufvertrag fixiert werden.

Sollte sich kein Interessent für das Grundstück finden, wird die KWR prüfen, ob sie selber auf dem Grundstück aktiv werde. Aber das ist momentan die zweite Option.

Kein städtebaulicher Wettbewerb

Der ursprüngliche Plan, einen städtebaulichen Wettbewerb für das Grundstück auszurichten, wurde aufgegeben. Zum einen seien die Kosten für ein solches Verfahren relativ hoch, erklärt Harwardt. Zum zweiten sei nicht sicher, ob es am Ende eines solch kosten- und zeitaufwendigen Verfahrens überhaupt einen realisierbaren Entwurf gebe.

Zielführender sei es, in den Verhandlungen mit den Kaufinteressenten zu klären, welche Dinge möglich sind und welche nicht, so Harwardt. Das könne dann alles in dem Kaufvertrag festgeschrieben werden.

Aber so weit ist es noch nicht. In knapp zwei Wochen beginnt erst einmal der Abriss. Mit dem geht die über 100-jährige Geschichte des Offizierscasinos unwiederbringlich zu Ende. Alles andere wird sich dann ergeben.

