Rathenow

​Oliver Lutz aus Gräningen sitzt seit 18 Jahren hinter dem Lenkrad eines Busses. Er erlernte den Beruf des Maurers. Allerdings hatte der heute 43-jährige Busfahrer der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH in Rathenow schon als Kind und Jugendlicher eine Affinität zu großen Fahrzeugen.

„Der Beruf des Maurers war nicht meine erste Wahl. Eigentlich wollte ich Fahrzeugschlosser werden. Damals waren die Ausbildungsplätze in diesem Berufszweig sehr schnell vergeben. Meine Schulnoten haben da auch nicht so mitgespielt. Heute bin ich aber auch zufrieden, dass ich Maurer gelernt habe. So kann ich mich wenigstens auch mal zu Hause handwerklich betätigen“, erzählt Oliver Lutz. Dem verheirateten Familienvater von zwei Töchtern ist das Kraftfahrer-Gen schon in die Wiege gelegt worden.

Großvater und Vater sind Vorbilder

„Mein Vater war sein ganzes Leben lang LKW-Fahrer. Auch mein Opa fuhr schon Lastwagen. Mit meinem Vater bin ich oft mitgefahren. Am liebsten auf der Autobahn. Da konnte ich die großen West-Lastwage sehen. Große Fahrzeuge waren schon immer mein Ding“, so Oliver Lutz.

Der Wunsch von Oliver Lutz war es, einen LKW-Führerschein zu machen. Das gelang ihm, als er nach der Lehre seinen Zivildienst im Pfarramt Nennhausen antrat. „Über den Zivildienst durfte ich den LKW-Führerschein machen. Dort hatte ich auch meine erste große Fahrt als zweiter Kraftfahrer. Wir brachten Hilfsgüter aus dem Pfarramt Nennhausen in ein Waisenhaus in Rumänien. Das war überwältigend“, erinnert sich Oliver Lutz.

So wurde er Busfahrer

Die Sehnsucht einmal als LKW-Fahrer zu arbeiten, ließ Oliver Lutz nie los. Aber seine Unerfahrenheit und das Alter machten es ihm nicht so einfach. „Einen Job als Berufskraftfahrer im Alter von 20 Jahren und ohne Berufserfahrung zu finden, stellte sich als sehr schwierig heraus. Mein Cousin war Busfahrer. Er meinte, ich solle es doch mal als Busfahrer versuchen“, erzählt Oliver Lutz.

So kam es, dass sich Oliver Lutz als Busfahrer bewarb. „Eigentlich wollte ich nie Busfahrer werden. Ich wollte große Lastwagen fahren. Aber heute sage ich, es war die richtige Entscheidung. Ich erinnere mich noch ganz genau, als wir mit sechs Kollegen neue Busse für Havelbus bei Evobus abgeholt haben. Wir sind mit dem Zug nach Mannheim gefahren und jeder ist mit einem nagelneuen Bus nach Hause zurück. Außerdem bekamen wir noch eine Werksbesichtigung bei Evobus“, erzählt Oliver Lutz. Ganz einfach ist der Beruf des Busfahrers allerdings nicht. Man muss neben guten Fahrfähigkeiten auch den Umgang mit den Menschen mögen. Besonders den Schülerverkehr könnte man sich doch recht anstrengend vorstellen.

Zuständig auch für den Schülerverkehr

„Ich belege eine Außenstelle bei Havelbus. Das heißt, dass ich hauptsächlich zwischen Rathenow und Nennhausen unterwegs bin. Hier sind die meisten Menschen noch relaxt und gut gelaunt. Auch der Schülerverkehr ist für mich kein großes Problem. Man hat immer dieselben Schüler im Bus und kennt da schon seine Pappenheimer. Am Montagfrüh ist es immer etwas lauter im Bus. Da haben sich die Schüler viel vom Wochenende zu erzählen. Das wird aber mit der Woche immer ruhiger“, so Oliver Lutz.

Zwei ganz besondere Highlights des havelländischen Busfahrers waren zwei Fahrten durch fast halb Europa. „Ich bin schon zweimal zu den ungarischen Tänzer und Tänzerinnen vom Valcer Táncstúdió Debrecen gefahren. Das war einfach toll. So lernt man auch mal Land und Leute woanders kennen“, so der Busfahrer von Havelbus.

Corona und die Folgen

Wie macht sich eigentlich die Corona-Krise bei den Busfahrern bemerkbar? „Es ist viel ruhiger geworden. Mit 15 bis 20 Fahrgästen am Tag – es ist alles viel überschaubarer. Auch der Kontakt zu den Fahrgästen ist schwieriger. Wenn ich meinen Coronaschutz vorziehe, kann ich die Fahrkarten kaum lesen. Da die Fahrgäste ja eine Maske im Bus tragen müssen, kann man sie manchmal kaum verstehen“, so Oliver Lutz.

Trotz der Arbeitszeit, die oft schon vor 4 Uhr beginnt, sitzt Oliver Lutz gern hinter dem Lenkrad seines Busses. „Der erste Rufbus fährt schon um 4.50 Uhr in Nennhausen ab. Auch wenn er nicht so oft gerufen wird, muss man doch immer bereit sein. Dafür entschädigt aber auch der schöne Ausblick, den man im Sommer hat, wenn man durch die morgendlichen Landschaften fährt. Dann erlebe ich wunderschöne Sonnenaufgänge. Das entschädigt auch für das frühe Aufstehen“, so Oliver Lutz.

Gutes Betriebsklima

Was Oliver Lutz besonders schätzt, ist der freundliche Umgang der Kollegen bei Havelbus. „Es ist sehr familiär. Viele Kollegen sind untereinander befreundet und machen auch in der Freizeit einiges gemeinsam.“

Auch sozial engagiert sich der Havelbusfahrer. Er ist seit dem elften Lebensjahr bei der Feuerwehr in Gräningen aktiv. In der Freizeit hat Oliver Lutz das Fahrradfahren für sich entdeckt. Auch mit dem Boot ist er oft unterwegs.

Boots- und Radtouren

„Seit zwei Jahren bin ich viel in der Freizeit mit dem Rad im Havelland unterwegs. Da genieße ich nicht nur die Natur, ich tue auch was gegen den Busfahrerbauchspeck. Ansonsten bin ich auch mit meinem Boot mit E-Motor auf dem Wasser unterwegs. Wenn man im Sonnenuntergang den Bismarckturm vor Augen hat und das Wasser leise hinter einem plätschert, das ist einfach toll und entspannend. Da kann man dann vom Busfahren so richtig abschalten“, so Oliver Lutz.

Den Beruf als Busfahrer will Oliver Lutz noch lange ausüben. „Es ist zwar vielleicht nicht der Super-Traumberuf, aber ganz nah dran. Wenn alles gut geht, möchte ich in diesem Beruf alt werden“, erzählt Oliver Lutz.

von Jürgen Ohlwein