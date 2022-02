Rathenow

Olympia neigt sich dem Ende zu. Viele Medaillen haben die deutschen Wintersportteams geholt. Viele Entscheidungen sind in Beijing in den verschiedensten Wintersportdisziplinen gefallen. Eine, die das Olympiafieber voll gepackt hat, ist die Rathenowerin Jana Brandstädter. Sie hat fast alle Entscheidungen im Fernsehen verfolgt. Was nicht aufgrund der Arbeitszeit der Lehrerin möglich war, wurde aufgezeichnet und später geschaut.

Jana Brandstädter ist 1989 aus Thüringen nach Rathenow gezogen. Hier hat sie 25 Jahre lang Lehrlinge als Augenoptiker oder Brillenoptikschleifer ausgebildet. Seit 2014 ist die 54-jährige Lehrerin an der Oberschule „Johann Heinrich August Duncker“. Ihre Sportbegeisterung, besonders für den Wintersport, ist schon in ihrer Kindheit verwurzelt. Ihre Lieblingsdisziplin ist das Biathlon.

Jana Brandstädter ist großer Biathlon-Fan. Quelle: privat

Als Kind mit dem Vater Sport geschaut

„Als Kind habe ich mit meinen beiden Geschwistern immer mit unserem Vater Sport im Fernsehen geschaut. Mein Vater war ein großer Sportfan. Egal, was es war, wenn Sport lief, wurde geschaut.“ Jana Brandstädter hat der Wintersport immer am besten gefallen. Olympische Spiele waren immer ein Muss. „Als Kinder haben wir immer Listen angefertigt. So haben wir beim Skispringen immer Name, Land und Weite aufgeschrieben“, erinnert sich Jana Brandstädter.

Später erfüllte die Familie dem Vater einen großen Wunsch und besuchte mit ihm Wintersportorte wie die Skisprungschanze in Oberhof. „Ich kann mich noch genau erinnern, wie er noch nach dem Springen lange vor der Schanze stand und nicht aus dem Staunen heraus kam“, so Jana Brandstädter.

Zum Biathlon-Weltcup nach Oberhof

2017 erfüllte sich Jana Brandstädter einen eigenen großen Traum. Sie fuhr mit ihrem Mann zum Biathlon-Weltcup nach Oberhof. „Biathlon ist für mich das Größte im Wintersport. In Oberhof waren wir den Stars wie Ole Einar Bjørndalen ganz nah. Das war das Tollste, was ich bisher erlebt habe. Trotz Temperaturen, die sich wie minus 21 Grad anfühlten, habe ich nicht gefroren. Auch wenn wir von 9 bis 18 Uhr an der Wettkampfstrecke waren. Ich war so voller Adrenalin, dass die Kälte keine Chance hatte“, so Jana Brandstädter.

Jana Brandstädter mit Biathlon-Fan Norbert Starke in Oberhof. beim Weltcup. Quelle: privat

Dort lernte Jana Brandstädter auch den größten Biathlon-Fan Deutschlands kennen. „Norbert Starke mit seinem großen Hut habe ich vorher immer im Fernsehen gesehen. Der war ja bei jedem Biathlonwettkampf in der Kamera zu sehen“, so Jana Brandstätter. Natürlich ließ es sich die Biathlonbegeisterte nicht nehmen, ein Selfie mit dem Mann mit dem zweieinhalb Kilogramm schweren Hut zu machen.

Olympische Winterspiele in Beijing am Fernseher verfolgt

Die Olympischen Winterspiele in Beijing hat Jana Brandstädter mit ihrem Mann am Fernseher verfolgt. Am Wochenende hat sogar ihr Mann gekocht, damit die Wintersportbegeisterte Rathenowerin entspannt alle Entscheidungen miterleben konnte. „Wir haben dann auch schon mal am Wochenende das Frühstück vorgezogen. In der Woche haben wir vieles aufgezeichnet und dann morgens beim Kaffee schon mal kurz reingeschaut, ehe wir die Aufzeichnungen nach der Arbeit anschauten“, so Jana Brandstädter.

Jana Brandstädter in Oberhof. Quelle: privat

Wenn wichtige Entscheidungen anstanden, hat sie ihre Handynachrichten deaktiviert, um nicht vorab beim Fernsehen am Abend schon die Ergebnisse zu wissen. Manchmal klappte das aber nicht so. „Ich erhielt einen Anruf von Peter Schwarzlose, der mir sagte, ein Wahnsinns-Biathlon-Finale der Frauen. Ich sagte, er soll bloß nichts sagen, ich will zu Hause schauen. Plötzlich ging die Klassentür auf und ein Kollege sagte, was für ein Sieg von Denise Herrmann. Na toll, dachte ich. Zu Hause habe ich es natürlich trotzdem geschaut“, so Jana Brandstädter.

Großer Jubel bei der Goldmedaille von Denise Herrmann

Die Goldmedaille von Denise Herrmann hat die Sportbegeisterte richtig gefreut. Auch die Bronzemedaille der deutschen Biathlonstaffel fand sie richtig spitze. „Ich bin da sehr emotional. Bei manchen Siegen habe ich so gejubelt und mich gefreut, dass ich hoffe, dass sich die Nachbarn nicht dachten, mir sei etwas passiert. Aber ich leide auch mit den Sportlern mit, die nicht gewinnen.“

Jana Brandstädter hat aber nicht nur Biathlon bei Olympia geschaut. Auch Bob, Rodeln, Skispringen und andere Wettbewerbe standen auf ihrem Programm. „Über den Dreifach-Sieg der deutschen Zweier-Bobmannschaften habe ich mich sehr gefreut. Gold, Silber und Bronze, das ist doch toll.“

Während sie am Fernseher Olympia schaut, ist die Wintersportbegeisterte auch in Kontakt mit ihrer Mutter. „Mit ihr tausche ich mich immer aus“, erzählt Jana Brandstädter.

Einen Traum hat die Biathlonbegeisterte dann aber doch noch. „Ich würde gerne mal bei den Biathlonrennen bei Olympia dabei sein. Das ist mein Herzenswunsch“, so Jana Brandstädter.

Von Jürgen Ohlwein