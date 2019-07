Die Tour der Omas gegen Rechts führt von Rathenow nach Potsdam.

Nach einem Stopp am Salzhofhufer in Brandenburg/Havel am Montag sind die Omas am Dienstag, dem 16. Juli von 12.00 bis 13.30 Uhr an der Fähre in Ketzin und von 18.30 bis 20.00 Uhr auf der Fischerinsel in Werder – Uferpromenade/Ecke Fischerstraße.

Am Mittwoch, dem 17. Juli können Bürger mit den Omas von 12.00 bis 13.30 Uhr in Baumgartenbrück in Schwielowsee-Geltow ins Gespräch kommen und von 17.30 bis 19.00 Uhr in Caputh in der Lindenstraße 60.

Am 18. Juli kommen die Omas in Potsdam an und laden von 16 bis 18 Uhr zur Abschlusskundgebung am Alten Markt ein.

Mehr Infos zu der Bewegung Omas gegen Rechts gibt es im Internet auf der Plattform für zivilgesellschaftlichen Protest: www.omasgegenrechts.at

Dort ist auch die Tour auf der Havel angekündigt.