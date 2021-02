Kostenlos bis 16:28 Uhr One Billion Rising: Rathenow tanzt am Valentinstag gegen Gewalt an Frauen

Mehr als 400 Menschen verfolgten am Sonntag live Rathenows Beitrag zur weltweiten Aktion One Billion Rising. Mit dabei war auch die Gleichstellungsbeauftragte des Landes Brandenburg, die eine wichtige Botschaft hatte.