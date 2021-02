Rathenow

Gemeinsam tanzen auf dem Märkischen Platz, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen, das ist in der Corona-Krise nicht möglich. Dabei ist es gerade jetzt wichtig, auf das Thema aufmerksam zu machen, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und die Menschen aufzufordern, hinzuschauen statt wegzuschauen, wenn es nebenan knallt.

Das haben sich auch Catrin Seeger und Janine Niezijewski gedacht. Deshalb sorgen sie auch in diesem Jahr wieder dafür, dass sich die havelländische Kreisstadt an der weltweiten Aktion „One Billion Rising – Eine Milliarde erhebt sich“ beteiligt. Allerdings nicht, wie in den Jahren zuvor, mit rund 200 Teilnehmern auf dem Märkischen Platz, sondern live im Internet.

„Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir uns beteiligen, betroffenen Frauen Mut machen und mit der Aktion auch in unserer Region ein Zeichen setzen“, macht Janine Niezijewski deutlich. Die Fitnesstrainerin des Rathenower Studios Family Fitness unterstützt die One Billion Rising Aktion in Rathenow von Beginn an und animiert mit ihrem Team die Teilnehmer jedes Jahr aufs neue, die Choreographie zum One Billion Rising-Lied „Sprengt die Ketten“ zu üben und mit zu tanzen. Genau das tut sie auch in diesem Jahr, zusammen mit Catrin Seeger.

Etwa 200 Menschen protestierten 2020 am Valentinstag tanzend gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Quelle: Christin Schmidt

Die Leiterin des Rathenower Frauenhauses und Sprecherin des Netzwerkes der brandenburgischen Frauenhäuser (NbF e.V.) hatte die Aktion 2014 nach Rathenow geholt. Während sonst in vielen Städten im ganzen Land getanzt wurde, dürfte es in diesem Jahr am 14. Februar aufgrund der Pandemie allerdings deutlich stiller werden.

Die Rathenower wollen das verhindern und laden deshalb nicht nur alle Havelländer ein, sich zu erheben und mit zu tanzen. Auf der Facebook-Seite des Netzwerkes der brandenburgischen Frauenhäuser kann sich jeder am Valentinstag um 11 Uhr über einen Link in den Livestream einwählen und vom eigenen Wohnzimmer aus die Aktion unterstützen.

Eine Begrenzung der Teilnehmerzahl gibt es nicht. Außerdem wird der Link ebenfalls über die Facebook-Seite von Family Fitness veröffentlicht , um das Ganze mitzuverfolgen. „Uns ist es in den letzten Jahren auch Dank des Engagements von Family Fitness immer wieder aufs Neue gelungen, rund 200 Menschen auf den Märkischen Platz zu holen. Wir hoffen, dass wir nun trotz Lockdown mindestens genauso viele Menschen motivieren können“, betont Seeger.

Rathenower Frauenhaus voll belegt

Unterstützung dabei bekommt sie von der Gleichstellungsbeauftragten des Landes Brandenburg, Manuela Dörnenburg. Sie freut sich, dass Rathenow auch in der Krise einen Weg gefunden hat, sich am Aktionstag zu beteiligen und wird die Online-Protestaktion mit einem Grußwort eröffnen.

Mitmachen wollen auch jene Frauen, die derzeit Schutz im Rathenower Frauenhaus gefunden haben. Es ist das einzige Frauenhaus im Havelland. Im vergangenen Jahr fanden hier 28 Frauen und 31 Kinder Zuflucht. „Unsere Zimmer waren das ganze Jahr über stark ausgelastet, über den Herbst waren wir permanent voll belegt“, so die Leiterin der Einrichtung.

Die Folge: Zehn Frauen und 23 Kinder musste die Einrichtung weitervermitteln, weil es keinen freien Platz gab. „Das zeigt, die Überlegungen, in Rathenow ein größeres Frauenhaus zu bauen, sind ein wichtiger Impuls“, betont Seeger.

161 Personen haben sich beraten lassen

Außerdem haben sich 161 Personen von Catrin Seeger und ihrer Kollegin Jana Reinhardt beraten lassen, davon allein 51 aus Rathenow. Rat suchen aber längst nicht nur betroffene Frauen. Oft sind es auch Angehörige, nahe Bezugspersonen und Institutionen, die Gewalt gegen Frauen beobachten und helfen wollen.

„Insbesondere im Lockdown melden sich auch Nachbarn, die mitbekommen, dass es nebenan zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. Es ist wichtig, dass sie nicht wegschauen, denn gefährdete Frauen sind im Lockdown noch stärker isoliert und kaum in der Lage, sich selbst Hilfe zu holen“, betont Seeger.

Sie ist sich sicher, die häusliche Gewalt nimmt in der Krise zu, die Betroffenen haben aber kaum eine Chance, sich an Hilfsstellen zu wenden. „Das belegen auch die Zahlen. Allein zwischen März und Ende Juli 2020 registrierte die Polizei in Brandenburg 22 Prozent mehr Fälle häuslicher Gewalt als im Vergleichszeitraum 2019“, so Seeger.

Landespräventionspreis für Info-Flyer

Sie weiß, der Lockdown sorgt unter anderem dafür, dass das Stresslevel steigt. In Beziehungen, in denen Macht und Kontrolle ausgeübt wird, steigt damit auch das Gewaltpotenzial. „Eine unserer Bewohnerinnen berichtete, dass ihr Mann durch die Krise seinen Job verlor, plötzlich immer zu Hause war und die Situation dadurch noch stärker eskalierte. Seinen Frust ließ er an der Partnerin aus“, erzählt Seeger.

Um die breite Öffentlichkeit darüber zu informieren, was im Notfall zu tun ist, hatte das NbF bereits im ersten Lockdown einen Flyer entwickelt, für den der Verein sogar mit dem Landespräventionspreis ausgezeichnet wurde. Wer ihn noch nicht hat, kann ihn auf der Homepage www.nbfev.de herunterladen.

Von Christin Schmidt