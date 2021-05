Rathenow

Vierbeiner lieben ihn und er liebt sie. Egal ob Rottweiler oder Pudel, Katze oder Meerschweinchen – Andreas Hosang kommt mit allen klar. Seit nunmehr elf Jahren kümmert sich der Rathenower um Hunde. Aber auch Katzen, Kaninchen und andere Haustiere sind bei ihm gut aufgehoben.

Hosang hat nicht nur ein Herz für Tiere, er hat auch das Talent, selbst knurrende Genossen in zahme Wesen zu verwandeln. Vor Jahren machte sich der gelernte Schlosser und Forstfacharbeiter diese Eigenschaft zu nutze und wagte mit Onkel Ho’s Tiertaxi den Schritt in die Selbstständigkeit. Heute, elf Jahre später, ist Andreas Hosang unter Tierliebhabern noch immer ein gefragter Mann.

Zahlreiche Herrchen und Frauchen verlassen sich auf den 60-Jährigen und vertrauen ihm ihr Haustier an. Tiertaxi und Gassiservice, Katzen- und Kleintierbetreuung, sogar einen Hundekindergarten betreibt Andreas Hosang. Tierbesitzer aus dem gesamten Westhavelland wissen seine Dienste zu schätzen.

Egal, ob Frauchen ins Krankenhaus muss, ein wichtiger Arzttermin oder der Jahresurlaub ansteht oder die Familie spontan einen Ausflug machen möchte und nicht weiß, wo Bello bleiben soll. Andreas Hosang springt ein, holt die Hunde ab und betreut sie auf seinem Grundstück in Rathenow Nord.

Viel Platz für Fiffi & Co.

Hier haben Fiffi und Co. viel Platz. Sie können frei herumlaufen und sich austoben und Hosangs Frau hat immer ein Leckerli parat. Den ersten Gast der Hunde-Kita holt er an manchen Tagen bereits gegen 7.30 Uhr ab und bringt den letzten gegen 20.30 Uhr nach Hause. Um einige Hunde kümmert sich der 60-Jährige schon seit Jahren, so auch um Yorkshire Terrier Oskar.

„Viele meiner Schützlinge verabschieden sich inzwischen nicht einmal mehr von ihrem Herrchen. Sie springen sofort ins Auto, denn sie freuen sich auf den Auslauf und aufs Spielen. Sie wissen, bei uns haben sie es gut.“

Mit einem Kia-Kombi ging Hosang 2010 an den Start. Inzwischen chauffiert er seine Schützlinge in einem grauen Volkswagen Caddy. Auf der Heckscheibe prangt ein rotes Herz, daneben steht der Satz: „Wir garantieren eine liebevolle, individuelle, zuverlässige und unkomplizierte Tierbetreuung!“

Seit elf Jahren ist Andreas Hosang im Westhavelland mit dem Tiertaxi unterwegs. Quelle: Christin Schmidt

Der Rathenower ist bemüht, die Wünsche seiner Kunden zu erfüllen. Dazu gehört es auch, ältere Damen mit ihrem Vierbeiner zum Tierarzt zu fahren oder mit dem Tier Gassi zu gehen, wenn Frauchen selbst nicht mehr so gut zu Fuß ist.Andreas Hosang füttert bei Bedarf auch Kaninchen, Meerschweinchen oder Kanarienvögel.

Auch für Katzen ist er da. „Die füttere ich in der Regel zu Hause, denn das Umsetzen ist für die Tiere zu stressig“, erklärt Hosang. Zum Service gehört es auch, das Katzenklo sauber zu machen, mit dem Tier zu spielen und ihm frisches Futter und Wasser hinzustellen. „So hat Herrchen keinen Stress und die Katzen fühlen sich wohl“, erklärt der Tierliebhaber.

Wie in einem normalen Kindergarten

Manchmal wünscht er sich, sechs Arme zu haben, um all seine Gäste der Hundepension und der Hunde-Kita gleichzeitig streicheln zu können. Derzeit besuchen vier Hunde die Kita. In der Regel bleiben sie acht Stunden, manchmal auch etwas länger.

„Man muss sich das wie in einem ganz normalen Kindergarten vorstellen. Da steht ein Roller drei Wochen in der Ecke und auf einmal wollen ihn alle haben und dann wird auch mal geschubst und gekratzt. Wie die Erzieherin in der Kita gehe auch ich dazwischen. Es kommt auch mal vor, dass ein Hund den anderen beißt, aber das ist ein Ausnahme“, sagt Andreas Hosang.

Corona-Krise trifft den Tiersitter hart

Bis zu Beginn der Corona-Krise waren seine Auftragsbücher voll, das Geschäft lief gut. Insbesondere über die Sommermonate war Hosang bereits ausgebucht. Dann kam der erste Lockdown und nach und nach mussten alle ihren Urlaub stornieren. Die Folge: Honsangs Service wurde nicht mehr gebraucht.

„Das hat für einen großen Einbruch gesorgt, der bis heute anhält. Zum Glück geht es inzwischen wieder ein wenig aufwärts. Die ersten Buchungen für den Sommer und auch für Weihnachten und Silvester habe ich bereits angenommen“, berichtet Hosang. Zum Leben reichen die Einnahmen aber nicht ganz aus, weshalb der 60-Jährige nebenbei noch die MAZ austrägt.

Er ist mit sechs Geschwistern sowie Hunden und Katzen aufgewachsen. Das Leben mit Tieren liebt er, wenngleich er selbst keinen Hund hat. „Bis auf ein, zwei Wochenenden im Jahr haben wir ja immer Hunde bei uns“, erklärt der Rathenower. In der Hundepension kann Hosang bis zu elf Tiere betreuen.

Manch Vierbeiner hat hier schon mehrere Wochen und Monate verbracht, weil Herrchen oder Frauchen sich im Krankenhaus erholen mussten. Zwingerhaltung gibt es bei Onkel Ho übrigens nicht, die Hunde haben freien Auslauf und jeder hat sein eigenes Körbchen für die Nacht. Wer möchte und es von zu Hause gewohnt ist, kann auch draußen auf der Terrasse schlafen.

Das Futter bringen die Tierbesitzer in der Regel selbst mit, so ist gewährleistet, dass jeder Hund das Futter bekommt, das ihm schmeckt. Gebissen wurde Andreas Hosang in all den Jahren natürlich auch mal. Das sei nicht weiter wild. Nach zwei, drei Tagen war alles gut, so Hosang. Angst hat er dennoch nicht, das würde sich ohnehin nicht mit seinem Job, der ihm nach wie vor Spaß macht, nicht vertragen.

Von Christin Schmidt