Optikpark Rathenow: Programm für das Grüne Klassenzimmer steht

Wenn am 17. April der Rathenower Optikpark eröffnet wird, dann startet auch ein Begleitprogramm, das sich vor allem bei Kindern und Jugendlichen großer Beliebtheit erfreut. Im Grünen Klassenzimmer geht es kurz zusammengefasst darum, die Sinne der Teilnehmer zu schärfen. Sie sollen erkennen, wie wertvoll und fragil die Welt ist, in der wir leben. Und sie sollen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass man mit dieser Umwelt verantwortungsvoll umgehen muss.

Lernen auf spielerische Art und Weise

Das mag sich jetzt ein wenig hochtrabend anhören. Das Besondere am Grünen Klassenzimmer aber ist, dass diese Umweltbildung auf spielerische Art und Weise vonstatten geht: ohne Leistungsdruck. ohne Klassenarbeiten, ohne Benotung. Stattdessen sollen die Kinder aktiv werden. Sollen basteln, kochen, Theater spielen und dabei ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Fester Anlaufpunkt im Optikpark: Das Grüne Klassenzimmer. Quelle: Markus Kniebeler

Aus diesem Grund nutzen viele Schulklassen die Gelegenheit und melden sich beim Grünen Klassenzimmer an. „Das Angebot wird als willkommene Abwechslung zum Schulunterricht wahrgenommen“, sagt Kathrin Fredrich, die Geschäftsführerin des Optikparks.

Vielfältiges Angebot

Und wenn man einen Blick auf das Programm für die anstehende Saison wirft, das gerade fertiggestellt worden ist, dann kann man verstehen, warum Schüler und Lehrer gleichermaßen angetan sind. Denn die Vielfalt könnte größer kaum sein. Wer wissen will, was man mit heimischen Kräutern alles anstellen kann, der ist in der Kräuterschule an der richtigen Stelle (23. April, 7. Mai). Beim Kurs „Gesundes Essen ist kinderleicht“ (20. April) darf nach Herzenslust gekocht werden – sogar unter Anleitung eines Prominenten (Name wird noch nicht verraten).

Dem großen Thema Umweltbildung widmen sich etliche Unterrichtseinheiten. So kann man erfahren, was mit unserem Hausmüll passiert – und wie man mithelfen kann, die Müllmenge zu reduzieren (27. April). Am Weltbienentag (20. Mai) erfährt man vieles über das vielleicht nützlichste Insekt der Welt. Und wer wissen will, wie der Strom in die Steckdose kommt, sollte sich den 6. Mai vormerken – dann wird nämlich genau diese Frage beantwortet. Und auch die faszinierenden Geheimnisse unseres Sonnensystems bleiben nicht unentdeckt (10. September).

Beliebtes Ferienprogramm

Traditionell bieten Mandy Rudolph und Eva Fischer, die Organisatorinnen des Grünen Klassenzimmers, den Daheimbleibenden in den Sommerferien (28. Juni bis 6. August) ein besonderes Programm. Jede der sechs Ferienwochen steht unter einem anderen Motto. Los geht’s mit der Kräuterwerkstatt. Dann steht der Stoff Filz im Mittelpunkt. Außerdem wird gebastelt, man lernt, wie man Naturseife macht, kann sich in einer Kreativwoche austoben, bevor eine Sportwoche das Ferienprogramm abschließt.

Das Programm des Grünen Klassenzimmers findet man auf der Homepage des Optikparks (www.optikpark-rathenow.de). Dort ist auch die Anmeldung möglich.

Von Markus Kniebeler