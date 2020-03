Optikpark: Saisoneröffnung abgesagt

Rathenow

Die Eröffnung des Optikparks wird verschoben. Eigentlich sollte die Saison am Rathenower Schwedendamm am 18. April beginnen. Aber wegen der Corona-Pandemie kann dieser Termin nicht gehalten werden.

„Wir haben uns in enger Absprache mit der Stadt entschieden, die Eröffnung zu verschieben“, sagt Optikpark-Geschäftsführerin Kathrin Fredrich. Im Moment habe die Eindämmung der Infektion oberste Priorität. Zu diesem Zweck seien zwischenmenschliche Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Daher sei eine Eröffnung zum geplanten Zeitpunkt ausgeschlossen.

Noch kein Ersatztermin

Einen Ersatztermin gibt es noch nicht. Für Festlegungen jeglicher Art sei die momentane Situation zu ungewiss, so die Geschäftsführerin. Erst wenn man absehen könne, dass sich die Infektionswelle spürbar abschwächt, werde man sich über einen konkreten Termin verständigen.

Im Gegensatz zu den vorherigen Jahren, in denen am Eröffnungstag ein buntes Programm geboten wurde, sollte es in diesem Jahr keinen Veranstaltungsreigen geben. So soll es auch sein, wenn der neue Termin steht: „Wir öffnen die Tore, und die Besucher können sich in aller Ruhe auf der Anlage umsehen“, sagt Kathrin Fredrich.

Enger Austausch mit der Verwaltung

In den kommenden Tagen wird sie in engem Austausch mit Vertretern der Stadt und des Kreises stehen, um die Situation von Tag zu Tag zu bewerten. „Wir müsse einfach sehen, wie sich die Lage entwickelt“, sagt die Geschäftsführerin.

Vorerst arbeitet das Team des Optikparks in reduzierter Stärke. „Wir warten auf den Tag, an dem wir wieder loslegen können“, so Fredrich. Sobald das Signal gegeben werde, gehe man wieder mit voller Kraft ans Werk. Wann dieser Tag kommt, weiß derzeit niemand. „Ich hoffe, das dauert nicht mehr allzu lange“, sagt Kathrin Fredrich.

Von Markus Kniebeler