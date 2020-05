Rathenow

Seit einiger Zeithat der Rathenower Optikpark inzwischen wieder offen. Zwar müssen sich die Besucher, die das ehemalige Landes- und Bundesgartenschaugelände sehen wollen, mit Einschränkungen arrangieren – dennoch haben sich schon viele mit auf eine Reise in die Pflanzenwelt nehmen lassen.

Jetzt, da der Sommer naht, stehen die Gewächse im Optikpark prächtig. Und wenn man genauer hinschaut, wie das unsere Leserin Margit Semmler-Grade getan hat, dann ergeben sich sogar ganz erstaunliche Aussichten – rot in rot mit dem Leuchtturm im Hintergrund. Vielleicht ist das ja eine Anregung, um in den kommenden Tagen einmal den Optikpark am Schwedendamm zu besuchen.

Von MAZ