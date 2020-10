Optikpark sagt beliebte Rathenower Mühlenweihnacht für dieses Jahr ab

Rathenow

Zwei der stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte in der Region fallen der Corona-Pandemie zum Opfer. Bereits im August hatte sich der Tourismusverein Westhavelland entschieden, die atmosphärische Waldweihnacht am Forsthaus Riesenbruch wegen der unsicheren Lage abzusagen. Und nun hat auch das Führungsteam des Rathenower Optikparks die Entscheidung gefällt, die beliebte Mühlenweihnacht in diesem Jahr zu streichen.

Die Waldweihnacht wurde bereits im Sommer abgesagt. Quelle: Uwe Hoffmann

„Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen“, sagt Optikpark-Geschäftsführerin Kathrin Fredrich. „Wir haben bis zuletzt gehofft, dass wir die Gäste auf dem Mühlenhof wie gewohnt auf die anstehenden Festtage einstimmen können“, sagt sie. Aber die rasant steigenden Infektionszahlen der vergangenen Wochen hätten zu der Entscheidung geführt, die Mühlenweihnacht, die traditionell am 22. und 23. Dezember über die Bühne geht, abzusagen.

Unsicherheit zu groß

„Die Unsicherheit ist einfach zu groß“, sagt Fredrich. Niemand wisse, wie sich die Pandemie weiter entwickeln werde. Da die Mühlenweihnacht mit einem großen organisatorischen Vorlauf verbunden sei und die Gefahr bestehe, dass dieser Aufwand umsonst betrieben werde, habe man sich zur Absage entschlossen. „Das sind wir auch den Händlern schuldig, die nun ihre Planungen noch ändern können.“

Kathrin Fredrich, Geschäfstführerin Optikpark. Quelle: Markus Kniebeler

Die Absage sei auch im Hinblick auf die zu erwartenden Sicherheitsauflagen getroffen worden. Im Mühlenhof sei der Platz nun mal begrenzt, so Friedrich. Dort die geforderten Sicherheitsabstände einhalten sei extrem schwierig. Und eine Mühlenweihnacht, zu der man sich Tage vorher anmelden müsse, sei auch nicht im Sinne des Erfinders.

„Wenn man den Leuten vorschreiben muss, in welchem Zeitfenster sie feiern dürfen, verliert die Veranstaltung ihren Reiz.“ Natürlich blute ihr das Herz, so die Geschäftsführerin. Aber wenn man die Sache nüchtern einschätze, müsse man sich eingestehen, dass eine unbeschwerte vorweihnachtliche Feier unter den gegebenen Umständen einfach nicht durchführbar sei.

Nach jetzigem Stand der Dinge findet der Weihnachtsmarkt auf dem Märkischen Platz statt. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Familie Köllner will es dennoch wagen. Die Schausteller richten seit einigen Jahren den Weihnachtsmarkt auf dem Märkischen Platz aus. Und wollen dies auch in diesem Jahr tun. „Wir haben ein Sicherheitkonzept erarbeitet, in dem die aktuellen Sicherheits- und Hygienevorschriften berücksichtigt sind“, sagt Junior-Chefin Sabrina Köllner. Das müsse jetzt noch vom Gesundheitsamt geprüft werden.

Erprobtes Sicherheitskonzept

Mit ähnlichen Konzepten habe man in den vergangenen Wochen erfolgreiche Veranstaltungen organisiert, sagt Sabrina Köllner. Von diesen Erfahrungen werde auch der Rathenower Weihnachtsmarkt profitieren. In den kommenden Wochen seien Feinabstimmungen mit der Stadt geplant.

Sabrina und Silvio Köllner wollen den Rathenower Weihnachtsmarkt unter den erforderlichen Sicherheitsauflagen auf dem Märkischen Platz stattfinden lassen. Quelle: Markus Kniebeler

In der Rathenow Verwaltung geht man momentan davon aus, dass der Weihnachtsmarkt vor dem Kulturzentrum stattfinden wird. Und sogar länger als bisher üblich. „Der Markt ist vom 27. November bis zum 13. Dezember angemeldet“, sagt Anne Kießling, persönliche Referentin des Bürgermeisters. Wenn der Veranstalter die Auflagen der aktuellen Hygieneverordnung befolge, spreche nichts dagegen. „Natürlich steht das alles unter Vorbehalt“, so Kießling. Je nach Entwicklung der Infektionszahlen könne es nötig werden, den Weihnachtsmarkt doch noch abzusagen.

Weinfest findet statt

Wie eine Veranstaltung unter Sicherheits- und Hygienevorschriften ablaufen kann, soll am kommenden Wochenende getestet werden. Am 24. und 25. Oktober findet im Rathenower Zentrum das Weinfest statt. Mit Hygiene-Stationen, vorgeschriebenen Laufwegen an den Verkaufsständen und Ordnungskräften, die darauf achten, dass die Vorschriften eingehalten werden. „Wir kriegen das hin“, sagt Veranstalter Manfred Rücker. „Es müssen nur alle ein bisschen vernünftig sein.“

Von Markus Kniebeler