Optikpark verschiebt die großen Konzerte

Was haben die Fans von Angelo Kelly, von der Rammstein-Coverband „ Stahlzeit“ und schottischer Dudelsackmusik gemeinsam? Sie sind gerade alle gleichermaßen enttäuscht. Denn die Hoffnung, ihre Lieblingsmusiker in diesem Jahr live in Rathenow zu erleben, wird sich nicht erfüllen.

Entscheidung ohne Alternative

Die Leitung des Optikparks hat die drei größten Konzerte der Saison abgesagt. „Wegen der Corona-Krise hatten wir keine Wahl“, sagt Optikpark-Geschäftsführerin Kathrin Fredrich. Bis Ende August seien Großveranstaltungen verboten. Deshalb habe man die drei genannten Veranstaltung schweren Herzens aus dem Kalender gestrichen.

„Stahlzeit“ – die Rammstein Tribute Band, wird am 19. Juni 2021 im Optikpark spielen. Quelle: promo

Allerdings ist es keine echte Absage, sondern eine Verschiebung. „Wir haben es geschafft, die Konzerte in Absprache mit den Veranstaltern und Künstlern auf das nächste Jahr zu verlegen“, sagt Fredrich. Sogar die Termine stehen schon fest: Die Rammstein-Coverband „ Stahlzeit“ wird am 19. Juni 2021 die Bühne rocken, Angelo Kelly spielt am 24. Juli und die Schottische Musikparade wird am 28. August des kommenden Jahres vonstatten gehen.

Angelo Kelly tritt am 24. Juli 2021 im Optikpark auf. Quelle: Uwe Hoffmann

„Alle gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit“, sagt Fredrich. „Es wäre toll, wenn wir die Fans dann im kommenden Jahr begrüßen könnten“. Aber natürlich könnten Tickets auch zurückgegeben werden. Wer das vorhat, ruft am besten im Optikpark an (03385/49850).

Um die Serenade wird noch gekämpft

Um die Serenade, die bekannteste Veranstaltung im Park, wird noch gekämpft. Mit dem geplanten Termin am 15. August wird es wohl nichts. „Aber vielleicht können wir das stimmungsvolle Fest ja in den September verlegen“, sagt Fredrich. Das hänge davon ab, wie sich die Corona-Lage in den kommenden Wochen entwickle.

Und wie verkraftet der Park die Einnahmeausfälle, die ihm die Absage der Konzerte bescheren wird? „Eine entspannte Saison wird das nicht“, sagt Fredrich. „Aber ich bin guter Dinge, dass wir die Krise überstehen.

Kernmannschaft im Einsatz

Um diese zu meistern, habe man das Personal reduziert, vor allem im Gastronomiebereich. „Wir arbeiten mit einer Kernmannschaft“, sagt die Geschäftsführern. Diese kümmere sich vor allem darum, dass das Parkgelände, das seit Ende April wieder besucht werden darf, in Schuss bleibt. „Dadurch, dass der Gastronomie- und Veranstaltungsbetrieb ausgesetzt ist, sparen wir Kosten“, so Fredrich. „Ich hoffe, dass wir diese schwierige Saison auf diese Weise ohne Riesen-Defizit überstehen.“

Café Speicher und Parkcafé bleiben zu

Die beiden festen gastronomischen Einrichtungen – das Café am Speicher und das Parkcafé – bleiben nach Auskunft Fredrichs vorerst geschlossen. „Wenn wir die coronabedingten Sicherheitsmaßnahmen wie gefordert umsetzen, wird sich der Betrieb nicht lohnen.“

Gänzlich auf Speis und Trank müssen die Besucher indes nicht verzichten. An einem Imbiss – Neuheit der Saison –können Snacks und Getränke erworben werden. Und daneben, auf der großen Wiese des Eichendreiecks, wird am Freitag (15. Mai) sogar ein kleiner Biergarten aufgebaut. Platz zum Einhalten des Sicherheitsabstandes ist dort jedenfalls genügend vorhanden.

Von Markus Kniebeler