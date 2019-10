Optikparkfinale mit Verlängerung

Rathenow

Traditionell ist am Tag der Deutschen Einheit im Rathenower Optikpark das Saisonfinale gefeiert worden. Allerdings bleibt die Anlage noch bis zum 20. Oktober geöffnet. „Wir wollen vor allem den Familien in den Herbstferien die Möglichkeit geben, ihre freie Zeit im Park zu verbringen“, sagt Geschäftsführerin Kathrin Fredrich. Vielleich gebe es ja noch ein paar schöne Spätsommertage.

Zur Galerie Im Rathenower Optikpark wurde am Einheitsfeiertag traditionell das Saisonfinale gefeiert. Besucher genossen das Bühnenprogramm und schlenderten durch die bunten Beete.

Von einem solchen war der Donnerstag allerdings weit entfernt. Immerhin stoppte irgendwann während des Bühnenprogramms im Mühlenhof der Nieselregen und die Sonne schickte ein paar zaghafte Strahlen Richtung Rathenow. Und gleich sah alles schon viel freundlicher aus. Zwar haben die intensiven Sommerfarben in den Beeten mittlerweile eine herbstliche Tönung erhalten. Aber gerade dieses letzte Leuchten vor dem Verblühen hat einen ganz eigenen Reiz.

Programm auf der Bühne

Auf der Bühne führte rbb-Moderatorin Joanna Jambor durch das Programm. Es gab Musik und Tanz in Hülle und Fülle. Das Blasorchester Premnitz gab Proben seines Könnens und der Rathenower Carneval Club stimmte das Publikum mit schmissigen Tanzdarbietungen schon einmal auf die gar nicht mehr so ferne nächste Session ein.

Moderatorin Joanna Jambor, Kathrin Fredrich und Biber Opti im Gespräch. Quelle: Markus Kniebeler

Zwischendurch machten sich die Besucher vom Innenhof der Mühle über den Schubleichter in die Grünanlage. Sie genossen die Natur und genehmigten sich im Café Speicher oder im Blauen Café eine Stärkung. Die Flößer auf dem Havel-Altarm hatten noch einmal einen arbeitsreichen Nachmittag. Und die Kinder ließen sich von dem wechselhaften Wetter nicht abhalten und nutzten die Spielgeräte.

Wasserspielplatz geplant

In der kommenden Saison wird das Angebot für die jungen Besucher noch attraktiver. „Wir werden einen Wasserspielplatz einrichten, auf dem nach Herzenslust geplanscht und gemantscht werden kann“, sagt Kathrin Fredrich. Außerdem werde man mit Schülern der Bürgelschule eine Bienen- und Insektenwiese ansäen. Und das beliebte Programm des Grünen Klassenzimmers werde es auch wieder geben – mit altbewährten Veranstaltungen und neuen Attraktionen.

„Wir wollen noch familienfreundlicher werden“, kündigt Kathrin Fredrich an. Deshalb werde es in der kommenden Saison auch wieder die Familienkarte geben, die sich großer Beliebtheit erfreue. Für acht Euro können also auch im Jahr 2020 zwei Erwachsene und zwei Kinder bis 17 Jahre den Optikpark erleben.

Die Flößer hatten viel zu tun. Quelle: Markus Kniebeler

Vielleicht entscheidet sich dann vielleicht der eine oder andere, mal im Park zu übernachten. Am Karpfenteich steht seit Mitte September ein so genannter Sleep-Cube (Schlafwürfel). Wer eine Nacht bucht, wird der Natur so nahe sein wie nirgends sonst.

Über das Programm der kommenden Saison, die am 18. April eröffnet wird, hüllt die Geschäftsführerin noch den Mantel des Schweigens. „Wir haben einiges vor“, sagt sie. „Lassen Sie sich überraschen.“

Mehr Besucher als im Vorjahr

Die aktuellen Besucherzahlen verschweigt sie nicht. Dafür gibt es auch keinen Grund. Bislang seien 62 000 Gäste gezählt worden, rund 7000 mehr als zum selben Zeitpunkt im Vorjahr. Zwei Wochen kommen ja noch – und die beliebte Mühlenweihnacht. „Das ganze Optikpark-Team ist über diesen Zuspruch sehr glücklich“, sagt Kathrin Fredrich. „Das ist eine tolle Motivation für die kommende Saison.“

Von Markus Kniebeler