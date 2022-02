Orkan Zeynep: Feuerwehren in und um Rathenow fast 24 Stunden im Dauereinsatz

Westhavelland

War das eine Nacht für die Feuerwehren im Westhavelland! Orkan Zeynap fegte über die Region und hinterließ entwurzelte Bäume, lose Dächer, ein Boot kenterte in Rathenow und in Premnitz krachte ein Regionalzug der Odeg gegen einen Bau, der auf den Gleisen lag.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits am frühen Abend hatten die Feuerwehrleute in Rathenow ihren ersten Einsatz. Der hatte allerdings noch nichts mit dem Sturm zu tun. Eine Ölspur auf der B 188-Umgehungsstraße in Höhe der Abfahrt nach Böhne war zu beseitigen.

Am Samstag noch keine Ruhe

Über 24 Stunden später war die Feuerwehr Rathenow noch immer im Einsatz. Der 112. Alarm zu „Zeynap“ kam von der Pension Tivoli in Rathenow, Karl-Gehrmann-Straße. Eine Kiefer hielt dem Wind nicht mehr stand und donnerte gegen eine Birke, die daraufhin gegen die Fassade der Pension Tivoli stürzte.

Eine Tanne wurde in der Straße „Am Anger“ entwurzelt. Quelle: Kay Harzamnn

Rathenows Wehrführer Oliver Lienig hatte am frühen Morgen eine erste Kurzbilanz gezogen. „Die Lage hat sich über Nacht gut zugespitzt. Zwei Dächer hingen am seidenen Faden. An vielen Gebäuden kamen Ziegel runter und von den Bäumen, die wir wegen des Sturmes noch nicht fällen konnten, will ich gar nicht reden.“

Alle Wehren waren im Einsatz. Dies ist ein Ausschnitt der Einsätze der Rathenower Wehren: Auf dem Brauereigelände fielen Ziegel vom Dach, im Friedrich-Ebert-Ring lag ein Baum über der Straße. Ein entwurzelter Baum musste am Dunckerplatz entfernt werden. Eine mächtige Tanne lag am Anger auf der Straße, ebenso zwischen Grütz und Göttlin.

Einsatz zwischen Grütz und Göttlin. Quelle: Kay Harzamnn

Dramatisch war der Einsatz am Wasser. Gegen Abend drohte ein Boot zu kentern. Die Feuerwehr versuchte alles, um das Boot zu sichern. Das gelang allerdings nicht mehr, das Boot sank. Personen wurden nicht verletzt.

Das gekenterte Boot in Rathenow. Quelle: Kay Harzamnn

Glimpflich verlief auch ein Einsatz an den Bahngleisen in Premnitz. „Unsere Kameraden hatten ein Einsatzfahrzeug in der Nähe des Bahnübergangs stehen und bekamen mit,m dass ein Regionalzug der Odeg mit einem umgefallenen Baum kollidiert war“, sagte der Premnitzer Stadtbrandmeister Olaf Thiem. In dem Zug saßen drei Personen, die mit dem Schrecken davon gekommen waren.

Schlimmer als am Donnerstag

In Premnitz waren seit Freitagabend 36 Kameraden von allen Wehren der Stadt bei 33 Einsätzen. „Fast immer waren es Bäume, die auf Gebäude gefallen waren“, so Olaf Thiem. Unumwunden gibt der Stadtbrandmeister zu: „Das war viel schlimmer, als am Donnerstag.“

Das Dach am ehemaligen Imbiss in Rathenow-West hing an einem seidenen Faden. Quelle: Kay Harzamnn

Ähnlich wird die Lage im Amt Rhinow bewertet. Henry Klare, Wehrführer der Feuerwehr Rhinow berichtet von etwa 30 Einsätzen bis Sonnabend Vormittag. „Wir sind aber noch nicht fertig.“ Nach und nach werden die Alarmierungen abgearbeitet. Mit 20 Kameraden aus den Wehren in Rhinow, Spaatz und Hohennauen, wurde das bewältigt. Klare geht davon aus, dass sich die Lage am Nachmittag beruhigen könnte.

In Nennhausen wurde am Freitag gegen 22 Uhr die Befehlsstelle im Gerätehaus Nennhausen besetzt. Das Einsatzaufkommen für die Feuerwehren des Amtsbereichs war sehr hoch. Der stellvertretende Ortswehrführer Adrian Huxdorf und Jugendwart Jens Lerch koordinieren die Einsätze der Feuerwehren im Amtsbereich.

Adrian Huxdorf und Jens Lerch in der Befehlsstelle Nennhausen. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Die meisten Einsätze spielten sich im nördlichen Teil des Amtsbereichs an der B 188 und im Bereich Stechow-Ferchesar ab“, so Adran Huxdorf. Bis 8 Uhr waren die Wehren 20 Mal draußen. Beteiligt waren alle Feuerwehren des Amtes.

Große Kettensägen

Meist waren es große Bäume, die die Kameraden in und um Nennhausen zerkleinern mussten. Adrian Huxdorf: „Wir haben uns bei der Amtsverwaltung mit großen Kettensägen ausgestattet. In Stechow wurde ein Dach beschädigt und in Mützlitz geriet ein Auto zwischen zwei Baumsperren.

Bei Stechow lag diesewr Baum über der B 188. Quelle: Feuerwehr Nennhausen

Im Milower Land lässt Wehrführer David Schillbach einfach Zahlen für sich sprechen. „Wir hatten seit Freitagabend 35 Einsätze. Das sind zwei mehr, als im ganzen Jahr 2021. Und der Sturm von Donnerstag und Ende Januar ist noch nicht eingerechnet.“ Fast alle Wehren im Milower Land waren unterwegs, die Kameraden hatten es meist mit umgestürzten Bäumen zu tun. Schillbach betonte, wie groß die Herausforderung ist. „Uns steckt ja noch der Donnerstag in den Knochen.“

Lesen Sie auch Rathenow: Park wegen des Sturmes geschlossen

Die Feuerwehren im Amt Friesack rückten gegen 10 Uhr am Sonnabend bereits zum 42. Einsatz durch das Extremwetter aus. Das teilte Friesacks Amtsbrandmeister Stefan Scharschmidt auf MAZ-Anfrage mit. Die Feuerwehrleute fällten Bäume, die auf Straßen zu fallen drohten, beseitigten Hindernisse auf der Bahnstrecke und umgestürzte Bäume und sicherten ein herabgewehtes Blechdach.

Kreisbrandmeister im Einsatz

Kreisbrandmeister Lothar Schneider, bei dem normale alle Einsätze auflaufen, hatte selbst alle Hände voll zu tun. Zu Samstagmittag befand auch er sich noch im Einsatz.

Von Joachim Wilisch