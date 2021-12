Ort der Besinnung: Adventslabyrinth in Rathenower Kirche

Rathenow

Die Kirche lebt von der Gemeinschaft ihrer Mitglieder. Und auch ein Gottesdienst zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen zusammenkommen, um sich auszutauschen, gemeinsam zu singen und zu beten.

Die Corona-Pandemie hat diesem Erlebnis – wie anderen Unternehmungen auch – strenge Grenzen gesetzt. Zu Anfang der Pandemie waren die Gotteshäuser komplett geschlossen, später durften sie nur mit Maske und Sicherheitsabstand besucht werden. Das Singen und Musizieren war wegen der Infektionsgefahr lange verboten. Mittlerweile gilt vielerorts auch für Gottesdienstbesucher die 2G-Regel.

Auch in der Sankt-Marien-Andreas-Kirchengemeinde darf der Gottesdienst nur noch von Menschen besucht werden, die nachweislich geimpft oder genesen sind. Das hatte der Gemeindekirchenrat bereits beschlossen, bevor auf der jüngsten Bund-Länder-Konferenz die 2G-Regelung als Standard für Veranstaltungen aller Art festgelegt wurde.

„Das alles macht uns natürlich nicht glücklich“, sagt der Rathenower Pfarrer Michael Greulich. Zwar sei alles besser als ein komplettes Verbot. Aber die Unbeschwertheit, mit der Gottesdienste früher gefeiert wurden, sei dahin. Man merke, dass die Leute verunsichert seien. Und nicht wenige der Gemeindemitglieder blieben der Kirche aus Ängstlichkeit momentan ganz fern. Leider gebe es zu den Maßnahmen derzeit keine Alternative. Die Gesundheit habe oberste Priorität.

In der Mitte leuchtet das Licht der Hoffnung. Quelle: Markus Kniebeler

Obwohl derzeit so vieles in der Kirche nicht mehr möglich ist, steckt der Pfarrer nicht auf. „Wir versuchen, den Menschen alternative Angebote zu machen“, sagt Michael Greulich. Angebote, die auch unter Corona-Bedingungen praktizierbar seien.

Wie das Adventslabyrinth, das am Freitag eröffnet wurde. Im Westteil der Kirche haben Michael Greulich und seine Frau Annette aus einfachen Holzscheiten und Tannengrün ein begehbares Labyrinth auf den Fußboden gelegt. Dazwischen haben sie Teelichte platziert. Wenn man das Labyrinth durchschreitet, stößt man in der Mitte auf eine Laterne mit einer großen, brennenden Kerze.

„Die Wege unseres Lebens laufen selten geradlinig. Oft weiß man nicht, was hinter der nächsten Biegung auf einen wartet“, sagt Michael Greulich. Wichtig sei es, dass man das Ziel nicht aus den Augen verliere.

Dieses Ziel wird im Labyrinth durch die große Kerze im Zentrum symbolisiert. „Am Ende des Weges steht das Licht, steht die Hoffnung“, sagt der Pfarrer. Diese Botschaft sei in schwierigen Zeiten wie diesen wichtiger denn je.

Die Sankt-Marien-Andreas-Kirche. Quelle: Markus Kniebeler

Das Adventslabyrinth ist kein Event der spektakulären Sorte. Soll es auch nicht sein. „Wir wollen den Menschen mit einfachen Mitteln die Möglichkeit geben, inne zu halten und sich zu besinnen“, sagt Greulich.

Am Eingang des Labyrinths liegen kleinen Kerzen bereit, die der Besucher mit auf den Weg nehmen und an der großen Kerze in der Mitte anzünden kann. „So hat man teil am Licht und der Hoffnung, die es verbreitet“, sagt der Pfarrer. Und könne diese Hoffnung mit nach Hause nehmen.

Wer länger verweilen will, für den ist eine Geschichte ausgelegt, die zum Nachdenken anregt. Michael Greulich weiß auch, dass dieses Adventslabyrinth das Erlebnis eines unbeschwerten Gottesdienstes nicht wettmachen kann. Vielmehr will er es als kleinen Trost in schwierigen Zeiten verstanden wissen. Und als Anreiz, der Kirche trotz aller Beschwernisse einen Besuch abzustatten.

Von Markus Kniebeler