Böhne

Christian Stachowiak ist seit zwei Jahren der Ortsvorsteher in Böhne. Zusammen mit den Beiratsmitgliedern Dana Steinicke und André Kaiser lenkt er die Geschicke der Bürger in dem Rathenower Ortsteil. Im MAZ-Interview berichtet er von dem Leben im Dorf sowie den Höhen und Tiefen seiner Arbeit.

Was verbinden Sie persönlich mit dem Dorf Böhne?

Christian Stachowiak: Ich bin in Böhen groß geworden, wohne schon mein ganzes Leben hier. Meine Eltern und viele Familienmitglieder stammen aus dem Dorf. Vor zwei Jahren bin ich mit meiner Frau und den beiden Kindern in unser neues Haus eingezogen. Von hier will ich nicht mehr weg. Abgesehen davon bin ich in vielen Vereinen, darunter auch in der Freiwilligen Feuerwehr fest verwurzelt. Vom Förderverein der Dorfgemeinschaft Böhne war ich 2011 sogar Gründungsmitglied.

Sie sind ja sehr engagiert. Was haben Sie zurückliegend für das Dorf schon alles erreicht?

Wir sind ein großes Team engagierter Bürger, das mache ich nicht alleine. Der Förderverein der Dorfgemeinschaft zählt zurzeit rund 45 Mitglieder. Wir sehen uns als tragende Säule von Böhne und verlässlicher Organisator. Unser Ziel ist es, das Dorf für alle Altersschichten attraktiv zu machen. Wir haben über 50 Kinder hier im Dorf und es nun endlich geschafft, unseren ersten Spielplatz im Ort zu bekommen. Künftig wollen wir noch eine Freizeitmöglichkeit für die Jugendlichen schaffen. Die Senioren treffen sich normalerweise regelmäßig zu gemütlichen Rentnernachmittagen im großen Dorfgemeinschaftshaus. Doch das ging wegen der Pandemie jetzt aber lange nicht mehr.

Inwiefern hat sich das Dorfleben in den Corona-Lockdowns verändert?

Der Kontakt in größeren Gruppen ging völlig verloren. Doch gerade der ist für die Dorfgemeinschaft besonders wichtig. In der Zeit ist einiges auf der Strecke geblieben. Viele kleinere und größere Feste fielen aus. Böhne ist im letzten Jahr 650 Jahre alt geworden, die Feuerwehr 95 Jahre. Einige Veranstaltungen wollen wir im kommenden Jahr nachholen. Doch alle Jubiläum und Anlässe nachzufeiern, geht nicht.

Böhne hat ja durchaus eine lange und turbulente Geschichte. Wie macht sich das noch heute bemerkbar?

Wir hatten hier schon einige archäologische Arbeiten im Ort. Zuletzt am Schwedenhaus. Das soll jetzt nach und nach restauriert werden. In dem historischen Gebäude ist ein Sozialprojekt geplant. Ansonsten sind wir durch den großen Brand im Jahr 1836 ein sehr junges Dorf. Fast alle Häuser, darunter auch die Kirche, sind durch die Flammen zerstört und wieder neu aufgebaut worden. Zu dieser Zeit ist auch erst die heutige Ortsstruktur entstanden.

Was macht das Dorf darüber hinaus noch besonders?

Böhne liegt inmitten eines Naturschutzgebietes direkt an der Havel mit einer Badestelle. Wir schätzen den Tourismus sehr. Ich freue mich, dass sich für die Pension am Ortseingang ein Nachfolger gefunden hat. Dort gibt es seit wenigen Wochen auch ein Imbissangebot.

Von Marcus J. Pfeiffer