Im MAZ-Interview erzählt Ortsvorsteher Torsten Kenzler von den vielen Urlaubern in Grütz und den zahlreichen Veranstaltungen, die in der Regel jedes Jahr im Ort gefeiert werden. Er berichtet über seine 25-jährige Zeit als Ortsvorsteher und was er künftig in Angriff nehmen will.