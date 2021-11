Rathenow

Annelie Knobloch vom Verein Tonart in Rathenow ist durch ihren Bruder Till Julian Knoblauch und seine Freundin Luise Wolf aus Stendal auf die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ aufmerksam geworden.

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der weltweit größten Geschenkaktion „Operation Christmas Child“ des internationalen christlichen Hilfswerkes Samaritan’s Purse. Diese Aktion nahm 1993 ihren Anfang und hat weltweit über 157 Millionen Kinder in etwa 160 Ländern erreicht. Jeder kann bei der Aktion mitmachen und einem bedürftigen Kind damit mehr als nur einen Glücksmoment schenken.

Für Annelie Knobloch stand sofort fest, da mitzumachen. Gemeinsam mit ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiterin Ines Neidt und anderen Unterstützern organisierte sie am Sonnabend eine Packparty.

Viele Pakete wurden bei Annelie Knobloch schon vor der Packparty abgegeben. Quelle: Jürgen Ohlwein

Schon im Vorfeld haben einige Familien Kartons im Atelier der Rathenowerin abgegeben. „Drei Kartons und einige Sachen, die wir für die Packparty benötigten, hat uns die Kindertagespflege Ackermäuse vorbeigebracht“, erzählt Annelie Knobloch.

Pünktlich um 14 Uhr trafen schon die ersten Kinder mit ihren Eltern im gemütlich vorbereiteten Atelier ein. Schnell verbreitete sich eine schöne vorweihnachtliche Stimmung. Überall wuselten Kinder umher, um die richtigen Materialien zur Dekoration ihrer Kartons zu finden. Von einem Buffet zog der Duft von frisch gebackenen Kuchen durch das Atelier.

Küchen von der Bäckerei Möhring und Lohse

„Bäckermeister Ingo Möhring und Bäckerei Lohse haben uns ordentlich Kuchen gesponsort. Auch viele Freunde und Bekannte haben Kuchen vorbeigebracht“, freute sich Annelie Knobloch.

Eine, die bei der Packparty gern mithalf, ist Luise Kerzel. Sie kam extra aus Roßdorf, um hier zu helfen. „Ich kenne diese Aktion noch aus meiner Kindheit. Allerdings haben wir die Kartons immer zu Hause oder in der Schule gepackt. Als ich von Ines Neidt von der Packparty erfahren habe, war mir klar, da mache ich mit“, so Luise Kerzel.

Die Kinder hatten viel Spaß beim basteln und Geschenke verpacken. Quelle: Jürgen Ohlwein

Natürlich ließen es sich Till Julian Knoblauch und seine Freundin Luise Wolf nicht nehmen, bei der Packparty dabei zu sein. „Sonst haben wir in der Weihnachtswerkstatt in Berlin geholfen“, so Luise Wolf.

Ganz hin und weg von der Aktion ist auch die achtjährige Lorelei aus Mögelin. „Das macht richtig viel Spaß. Ich kann hier mit anderen Kindern zusammen basteln und wir tun auch noch etwas Gutes für bedürftige Kinder“, erzählt Lorelei und zeigt stolz ihren dekorierten Karton, den sie für ein Mädchen gepackt hat.

Auch die AWO-Begenungsstätte Rathenow beteiligte sich an der Packparty. Quelle: Jürgen Ohlwein

Der sechsjährige Tilo aus Milow hat seinen Karton für einen Jungen gepackt. „Ich habe Batmanmotive auf den Karton geklebt. Im Karton sind ein Rennauto, Zahncreme, Zahnbürste, eine Federtasche, ein Fingerskateboard und was zum Nachen“, erzählt Tilo.

Zwei Praktikantinnen helfen mit

Auch die zwei Praktikantinnen Jenny und Lilas waren mit ganzem Herzen dabei. „Ich bin erst seit zwei Tagen bei Annelie im Atelier Praktikant. Das heute macht mir viel Spaß. Hier mit allen gemeinsam zu basteln und bedürftigen Kindern zu helfen, ist einfach toll“, so die 15-jährige Jenny.

Lilas und Jenny sind Praktikantinnen bei Annelie Knobloch. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Ich bin schon seit August als Praktikantin hier. Kinder sind einfach was Tolles.“ Mit den Jungen und Mädchen gemeinsam zu arbeiten, mache ihr so viel Spaß, dass sie sich gut vorstellen könne, „später beruflich auch etwas mit Kindern zu machen“, so Lilas.

Auch zu Hause wird schon für Weihnachten gebastelt

Auch zu Hause steht bei den Kindern und Erwachsenen Weihnachten vor der Tür. Auch hier wird fleißig gewerkelt. „Ich bastel immer für meine Familie. Leider fange ich damit oft erst auf den letzten Drücker an. Meist sitze ich noch am Tag der Bescherung da und mache etwas. Meine Familie sagt dann immer, ,Annelie komm endlich, wir wollen Weihnachten feiern’“, so Annelie Knoblauch.

Auch die achtjährige Lorelei stellt lieber selbst etwas her, als etwas zu kaufen. „Im letzten Jahr habe ich mit meiner Freundin Pia Flaschen mit Kräuteröl hergestellt. Die Zutaten hatten wir aus einem Kräutergarten“, erzählt Lorelei.

Laternenumzug zur Belohnung

Da alle Kinder fleißig bei der Sache waren, haben sich Annelie Knobloch und ihrer Helfer etwas Besonderes einfallen lassen. Am Ende der Packparty zogen die Kinder mit Becherlaternen durch das Wohngebiet. Mit dabei ein großer kostümierter Schneemann. Das war ein toller Spaß.

Annelie Knobloch mit ihren Helfern und einigen der Kinder. Quelle: Jürgen Ohlwein

Insgesamt haben 40 Teilnehmer bei dieser Aktion mitgemacht und 56 Kartons als Weihnachtsgeschenk für bedürftige Kinder gestaltet und gepackt. Annelie Knobloch war sehr zufrieden mit der ersten Packparty. „Alle haben toll mitgemacht und hatten viel Spaß. Es war richtig gemütlich und etwas Weihnachtsstimmung ist auch aufgekommen.“ Die Organisatorin dankte allen Helfern und Sponsoren.

Wer die Packparty verpasst hat und sich trotzdem noch an der Aktion beteiligen möchte, kann bis zum 15. November im Atelier von Annelie Knobloch gepackte Schuhkartons abgeben. Bitte die Schuhkartons nicht zukleben. Nur mit einem Gummiband sichern. Außerdem gibt es Aufkleber mit der Bezeichnung Boy und Girl und Altersangaben. So kann man die Geschenke den bedürftigen Kindern besser zuordnen.

Von Jürgen Ohlwein