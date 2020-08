Paretz lebt als Kulturort wieder auf

Paretz

Das wertvollste Kunstwerk in Paretz ist ein wenig versteckt angebracht, aber doch seit 200 Jahren zu sehen. Es ist eine vorzügliche Bildhauerarbeit von Johann Gottfried Schadow, der die Gedenktafel zur Vergötterung der früh verstorbenen Königin Luise von Preußen schuf. Ihr Mann Friedrich Wilhelm III. kaufte das Werk schließlich an und ließ es nach Paretz bringen.

Vor 250 Jahren geboren

Friedrich Wilhelm III. wurde vor 250 Jahren geboren, genau am 3. August 1770 in Potsdam. Das Jubiläum war dem Verein Historisches Paretz Anlass für eine Sonderführung durch Kirche und Dorf. Matthias Marr, seit der Gründung des Vereins vor 30 Jahren dabei, blickte dabei mit den Besuchern in die Geschichte.

Zur Galerie Viel Historisches und manches Gegenwärtiges im einstigen Musterdorf entdeckt.

Nach dem Vortrag hatten die Besucher die Gelegenheit, in der Scheune ein Konzert zu besuchen. Nach Monaten der coronabedingten Abstinenz war Paretz am Sonntagnachmittag wieder ein lebendiger Ort für die Kultur.

Routine in Sachen Hygiene

Dabei diktierten die Pandemie-Bedingungen die äußeren Umstände mit Anwesenheitsliste, mit Hände-Desinfektion, mit Mundschutz und mit Abstand. Alles ging unkompliziert und ruhig über die Bühne, eine gewisse Hygieneroutine hat sich bei vielen eingestellt. Wer an diesem Tag nach Paretz kam, der wollte etwas sehen und hören und ließ sich dabei nicht von einem Virus in die Knie zwingen. Eine bunte Mischung aus Paretzern, Falkenseern und Berlinern waren unter den Gästen auszumachen.

Der glücklose König

In der Kirche sprach Matthias Marr über Friedrich Wilhelm III., der vielen als schwächster König gilt, den Preußen hervorgebracht hat. „Er war seinem Amt nicht gewachsen“, sagte denn auch Matthias Marr, der viele Jahre als Kastellan des Schlosses Paretz gewirkt hatte. Aber so schwach und ungeschickt Friedrich Wilhelm III. auch in der großen Politik agiert haben mag, so wichtig und segensreich war doch sein Wirken in Paretz. Und ohne die Liebe zu seiner Ehefrau Luise wäre dieses Wirken nicht denkbar gewesen.

Paretz als Musterdorf

Beide suchten einen abgeschiedenen, weniger prunkvollen Ort mit einem Alltag ohne große Repräsentationspflichten und -zwänge. In Paretz ist das gelungen und hat zu einer architektonischen Meisterleistung geführt, die bis heute nachwirkt. Paretz wurde ein frühklassizistisch gestaltetes Musterdorf. Wie das aussieht, das konnten sich die Besucher der Sonderführung schon in der Dorfkirche anschauen.

Fontane war nicht begeistert

Das alte Kirchengebäude wurde Ende des 18. Jahrhunderts im neugotischen Stil umgebaut. Friedrich Wilhelm III. sorgte dafür, dass wertvolle Ausstattungsgegenstände in die Kirche kamen, darunter das Chorfenster des heiligen Mauritius, das er aus dem Magdeburger Liebfrauenkloster ausbauen ließ. Darunter besagte Gedenktafel von Schadow, die dem späteren Besucher Theodor allerdings reichlich überladen und kitschig vorkam.

Tratsch am Hof

Dazu konnten sich die Besucher bei dem Vortrag in der Kirche ein eigenes Bild machen. Neben den großen Eckdaten aus dem Leben des Königs entdeckten sie manch Detail und erfuhren manch Anekdote. Etwa darüber: Das einstmals gemeinsame Schlafzimmer in Paretz war in Königskreisen nicht üblich und hat für manchen Tratsch an anderen europäischen Höfen gesorgt.

Einschränkung durch Virus

Ursprünglich hatte der Verein sich den 250. Geburtstag von Friedrich Wilhelm III. anders vorgestellt. Aber Corona hat in diesem Jahr vieles unmöglich gemacht oder eingeschränkt. Deshalb gab es am Sonntag nur den kleinen Vortrag in der Kirche. Auch der Verein selbst, vor 30 Jahren gegründet, wird nicht wie geplant groß feiern, sondern überlegt, wie er im Herbst eine geeignete Form des Rückblicks findet.

Konzert in der Scheune

Aber der Verein meldet sich auf jeden Fall wieder zu Wort. Ähnlich geht es Helga Breuninger, die als Stifterin in Paretz und im Havelland wirkt. Sie ermöglichte ein Konzert in der Scheune mit dem bekannten Künstlerpaar Liane und Norbert Fietzke. „Es war mir nach Corona ein Bedürfnis, dass endlich wieder etwas stattfindet“, sagte sie zur Begrüßung der etwa 65 Gäste in der Scheune. Die hatten sich in dem großen Raum luftig verteilt und erlebten ein schwung- und gefühlvolles Programm mit bekannten Musicalmelodien. Mit „What a beautiful mornin’, what a beautiful day“ aus dem Musical „ Oklahoma“ stimmte Liane Fietzke ihre Zuhörer ein.

Nächste Termine Nennhausen: Ein Picknick-Konzert im Schlosspark – zu dem laden Liane und Norbert Fietzke als Duo Con Emozione für den 16. August 16 Uhr ein. Dann sind bekannte und unbekannte Liebeslieder und Intermezzi aus dem dem Romantikprogramm „Leise flehen meine Lieder“ zu hören. Eine Kaffee-Kuchen-Tafel ist bereits ab 15 Uhr aufgebaut, der Erlös der Tafel geht an die Gemeinde zur Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes für Nennhausen. Paretz: Ortsführungen „ Paretz: Fontane war hier“ am 29. August und 26. September, jeweils ab 16 Uhr. Der Verein Historisches Paretz lädt ein. Ein Kultur- und Geschichtssonntag ist für den 25. Oktober in Paretz angekündigt.

Das Künstlerpaar hat viele Freunde im Havelland gewonnen, vor zehn Jahren waren die beiden Künstler, die sich seit dem Studium an der Musikhochschule in Leipzig kennen, von Weimar nach Paretz gezogen. Nun haben sie in Rathenow eine schöne Bleibe gefunden. „Da muss man gar nicht lange drumrum reden“, sagte Liane Fietzke, das Paar konnte die Miete für das Haus nicht mehr bezahlen. Vier Monate ohne Auftritte und 26 abgesagte Konzerte lassen erahnen, wie schwer gerade die Künstler unter den Corona-Beschränkungen zu leiden haben.

Musicals zum Schwelgen

Umso mehr freuten sich Künstler und Zuhörer über die geschaffene Möglichkeit des Konzertes in der Kulturscheune. Denn das bot einen vergnüglichen Nachmittag mit emotionalen Momenten. Musicalmelodien aus fast einhundert Jahren waren zu hören. Das reichte von Jerome-Kern-Melodien von 1923 bis zu den großen Musicalhits der Gegenwart.

Von Marlies Schnaibel