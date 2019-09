Partnerkreise wollen Einheitsjubiläum feiern

Rathenow

Natur wollen die Mitglieder der Delegation aus Rendsburg-Eckernförde erleben, wenn sie am Freitag im Havelland eintreffen. „Nichts leichter als das“, sagt Holger Schiebold. Er ist der Vorsitzende des havelländischen Partnerschaftsvereins, der sich um die Pflege der Beziehungen des Kreises zu mehreren Regionen kümmert – unter anderem Rendsburg-Eckernförde.

Spaziergang bei Strodehne

Natur also wollen sie haben und Natur bekommen sie. In Strodehne, beim Anwesen von Fischer Schröder werden die Gäste in Empfang genommen. Rocco Buchta wird ebenfalls anwesend sein und dann können sich die Besucher aus Schleswig Holstein bei einem Spaziergang durch den Naturpark die Beine vertreten. Dazu hören sie Interessantes über Flora, Fauna und natürlich die Havel – das ist Rocco Buchtas Leib- und Magenthema.

Abend an der Havel

Dem Kennenlernen und Beleben der Beziehungen gilt dieser Besuch in erster Linie. Im vergangenen Jahr – es ist fast genau zwölf Monate her – hatte eine Delegation aus dem Havelland einen Besuch in Rendsburg-Eckernförde abgestattet. Nach dem Spaziergang im Naturpark folgt ein gemeinsamer Abend mit Havelländern im Gasthof Milow, direkt an der Havel.

Landrat Roger Lewandowski (r.) und Partnerschaftsmotor Lutz Clefsen (Rendsburg Eckernförde). Quelle: privat

Der Besuch der Rohrweberei Pritzerbe und der Schaubrauerei im MAFZ Paaren im Glien prägen das Programm am Sonnabend. „Natürlich gibt es da eine Bierverkostung“, sagt Holger Schiebold. Dann geht die Fahrt wieder zurück Richtung Westlandkreis. In Ribbeck macht die Gruppe Station. Hier ist die Abschlussfeier.

Gut entwickelt

Der Ort ist mit Bedacht gewählt. In Ribbeck wollen die Landkreise Havelland, Rendsburg-Eckernförde, Siegen-Wittgenstein und der Berliner Bezirk Spandau das Jubiläum „30 Jahre Deutsche Einheit“ feiern. Die Gäste aus Rendsburg wissen sehr gut einzuschätzen, wie sich die Region seit 1990 entwickelt hat.

Vor 30 Jahren

Lutz Clefsen, viele Jahre Kreispräsident in Rendsburg-Eckernförde, war unmittelbar nach der Wende immer wieder im Havelland unterwegs. Er wird nicht müde, die Havelländer davon zu überzeugen, wie gut sich dieser Landkreis seitdem entwickelt hat. Er habe noch vor Augen,m wie die meisten Städte und Gemeinden vor 30 Jahren aussahen.

Sigurd Hofacker (li.) aus Siegen-Wittgenstein. Quelle: Uwe Hoffmann

Ähnlich ergeht es Sigurd Hofacker aus Netphen ( Siegen-Wittgenstein). Er hat sich für diesen Kreis viele Jahre um die Partnerschaft gekümmert. Hofacker ist nach wie vor gern gesehener Gast im Havelland. „Mit der Zeit sind da auch persönliche Freundschaften entstanden“, sagt Holger Schiebold.

Bericht im Kreistag

Am kommenden Montag berichtet Landrat Roger Lewandowski erstmals dem Kreistag zum Stand der Vorbereitungen für das Kreisjubiläum. Seit dem 3. Mai 2018 gibt es erste Ideen, die bei einem Arbeitstreffen erörtert wurden. Jeder Landkreis soll mit einem oder mehreren Akteuren zum Gelingen des Festes beitragen, ebenso der Bezirk Berlin-Spandau.

Veranstaltungs-Profi gesucht

Weil es ein offenes Volksfest werden soll und der Landkreis nur über begrenzte finanzielle Ressourcen verfügt, soll eine erfahrene Veranstaltungsagentur als Generalunternehmer das Ereignis planen. Nach einer ersten Ausschreibung gab es aber keine Interessenten. Inzwischen hat die Kreisverwaltung nachrecherchiert. Nun gibt es doch vier Bewerber.. Ende Oktober soll feststehen, wer das Fest organisiert.

Großes Volksfest für alle Havelländer Das Jubiläum „30 Jahre Deutsche Einheit“ wird im Landkreis Havelland am 26. und 27. September in Ribbeck gefeiert. Das Fest soll Volksfestcharakter haben. Alle Bürger sollen kostenfrei teilnehmen. Das Programm ist auf die gesamte Ortslage Ribbeck aufgeteilt. Diese Programmideen gibt es: auf der Bühne soll es ein Kulturprogramm geben. Jugendbands treten auf, ein Festumzug ist geplant. Sportler tragen ein Volleyballturnier aus und ein Familiensportfest. Die Feuerwehren aus den Partnerregionen tragen ebenso einen Wettkampf aus. Altes Handwerk, Künstler und Kunst, die Präsentation der Partnerregionen, Kulinarisches und ein Rummel runden das Programm ab. In einer Ausstellung wird gezeigt, wie sich die Regionen entwickelt haben.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil soll die Abstimmung mit Akteuren wie den Landfrauenvereinen, den Jugendfeuerwehren, den Bauern- und Tourismusverbänden und anderen Vereinen sein.

Schloss Ribbeck bildet den Mittelpunkt des Einheitsfestes. Quelle: Marlies Schnaibel

Am kommenden Wochenende steht aber nicht nur die ernsthafte Vorbereitung des Partnerschaftsjubiläums an. Es geht um Partnerschaftspflege mit den Freunden aus Rendsburg-Eckernförde. Die Vorfreude ist auf beiden Seiten groß.

Von Joachim Wilisch