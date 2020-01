Lesereihe wird fortgesetzt

Rathenow

Das Brandenburgische Literaturbüro setzt auch im neuen Jahr seine beliebte Veranstaltungs reihe „ Literaturgespräche Rathenow – Premnitz“ fort. Obwohl das Programm noch nicht komplett ist, sind zwei Lesungen bereits terminiert. Am Mittwoch, den 22. Januar, wird die niederländische Autorin Pauline de Bok in der Rathenower Stadtbibliothek aus ihrem Buch „Beute. Mein Jahr auf der Jagd“ lesen.

Ausflug in die Welt der Jagd

Pauline de Bok nimmt den Leser mit auf eine Entdeckungsreise durch die Welt der Jagd. Ihre Beobachtungen ermuntern dazu, neu nachzudenken über das Verhältnis von Mensch und Tier und den Platz des Menschen in der Natur.

Das Buch ist alles zugleich: eine Reflexion über die Natur des Menschen als Jäger, die Lust am Beutemachen, das Essen von Tieren und moralische Verantwortung. Eintrittskarten (7 Euro) sind in der Stadtbibliothek erhältlich und können telefonisch reserviert werden unter: 03385/51 26 83 sowie online: bibliothek@stadt-rathenow.de.

Steffen Schroeder kommt nach Rathenow. Quelle: Anne Heinlein

Am 2. März (19 Uhr) kommt der Schauspieler Steffen Schroeder in das Havelrestaurant Schwedendamm, um seinen Roman „Mein Sommer mit Anja“ vorzustellen.

Schroeder, 1974 geboren, war engagiert am Wiener Burgtheater und dann beim Berliner Ensemble. Außerdem war er in verschiedenen Fernsehserien zu sehen. In der erfolgreichen ZDF-Serie „Soko Leipzig“ spielt Schroeder, der mit seiner Familie in Potsdam lebt, den Polizeioberkommissar Tom Kowalski.

In seinem ersten Roman erzählt er von einem Jungen aus gutbürgerlichen Verhältnissen, einer Freundschaft zu dritt und einem Geheimnis – der Liebe zu einem wilden Mädchen, das mit allen Regeln bricht.

Karten können unter 03385/510232 vorbestellt werden.

Von Markus Kniebeler