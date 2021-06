Rathenow

Als Anfang des Jahres die Covid-Impfkampagne im ganzen Land Fahrt aufnahm, schien es, als sei eine Bevölkerungsgruppe vergessen worden. Für Seniorinnen und Senioren aus Rathenow und Umgebung waren die Impfzentren in Brandenburg/Havel, Potsdam oder Kyritz nahezu unerreichbar. Menschen ohne Auto, die nicht selten unter Vorerkrankungen leiden, konnten diese Tagestouren einfach nicht zugemutet werden. Also blieb vielen von denen, die den Pieks am dringendsten nötig gehabt hätten, die Immunisierung verwehrt.

Auf diesen Missstand hat Petra Herbrich früh aufmerksam gemacht. Gemeinsam mit dem Rathenower Allgemeinmediziner Hanjo Pohle forderte sie öffentlich, dass für Senioren die Möglichkeit geschaffen werden müsse, sich wohnortnah impfen zu lassen.

Mittlerweile gibt es ein Impfzentrum in der Havellandhalle. Und auch Ärzte in Rathenow und Premnitz setzen Spritzen gegen das Virus. Das ist nun nicht allein das Verdienst von Petra Herbrich. Aber ihr vehementer Einsatz in der Sache hat mit Sicherheit eine Wirkung auf die Entscheider gehabt.

Das Wohl älterer Menschen liegt Petra Herbrich nicht erst seit dem Januar 2018 am Herzen, als sie zur Vorsitzenden des Seniorenrates der Stadt Rathenow gewählt wurde. Lange vorher schon hat sie sich um die Belange derjenigen gekümmert, die nicht mehr aktiv im Arbeitsleben stehen.

Vom Faserwerk in die Verwaltung

Dabei sah es anfangs nicht so aus, als würde die gebürtige Buschowerin einen Weg in diese Richtung einschlagen. Als Facharbeiterin im Premnitzer Chemiefaserwerk war sie Teil der Produktionskette. Doch dann machte sie eine Verwaltungsausbildung, wechselte in den Rat des Kreises und war nach der Wende in der Rathenower Stadtverwaltung tätig. Und zwar stets im sozialen Bereich. „Ich hatte immer mit Menschen zu tun“, sagt die 65-Jährige, die seit Ende 2017 im Ruhestand ist. „Das hat mir am meisten Spaß gemacht.“

In der Stadtverwaltung war sie lange als Sachgebietsleiterin Soziales tätig. Und weil sie einen guten Draht zu vielen Vereinen hatte, in denen ältere Menschen sich engagieren, wurde sie im Rathaus offiziell zur Ansprechpartnerin für Senioren ernannt.

Engagement in der Volkssolidarität

Doch nicht nur beruflich lagen ihr die Bedürfnisse älterer Menschen am Herzen. Auch in ihrer Freizeit setzt sich Petra Herbrich für die Belange von Senioren ein. Seit vielen Jahren ist sie engagiertes Mitglied der Volkssolidarität Rathenow, seit einiger Zeit sogar im Vorstand. „Ich finde es sehr wichtig, älteren Menschen Gehör zu verschaffen“, sagt sie. Zu sagen hätten die Senioren jede Menge. Oft seien sie aber einfach zu zurückhaltend, sich in aktuelle politische Debatten einzumischen. Dem habe sie immer versucht, entgegenzuwirken.

Petra Herbrich mit Bürgermeister Ronald Seeger (re.) auf einer neuen Sitzbank, die auf Initiative des Seniorenrates aufgestellt wurde. Quelle: Markus Kniebeler

Als Petra Herbrich im Jahr 2017 aus dem aktiven Arbeitsleben ausschied, war es fast schon folgerichtig, dass sie sich im Seniorenrat der Stadt engagierte. Und dass sie 2018 in die Spitze des ehrenamtlichen Gremiums aufstieg, konnte auch niemanden überraschen.

Bänke und Bürgersteige

Gemeinsam mit ihren Mitstreitern hat sie einiges erreicht. So wurden im Stadtgebiet etliche zusätzliche Sitzbänke aufgestellt, auf denen ältere Menschen eine Rast einlegen können. Die Vorschläge für die Standorte der Bänke kamen aus dem Seniorenrat.

Außerdem setzte sich das Gremium dafür ein, die Bordsteine von Gehwegen an Straßenübergängen abzusenken, um die Passage sicherer zu machen. „Es sind oft diese kleinen, unscheinbaren Dinge, die für Erleichterung im Alltag sorgen“, sagt Petra Herbrich.

Austausch zwischen den Generationen

Am Herzen liegt ihr außerdem der Austausch zwischen den Generationen. Am Ende ihrer Rathauskarriere war Petra Herbrich neben all ihren anderen Funktionen auch Kinder- und Jugendbeauftragte. Seitdem nutzt sie ihre Kontakte, um Jung und Alt für ausgewählte Projekte – Familientag, Biberburgenfest u. a. – zusammenzubringen. „Es ist schön zu sehen, wie beide Seiten von diesen Begegnungen profitieren“, sagt sie.

Seit der Eröffnung des Corona-Testzentrums in der Berliner Straße hilft Petra Herbrich dort aus. Quelle: Markus Kniebeler

Als sei das alles nicht genug, hilft Herbrich seit einiger Zeit auch noch stundenweise im Corona-Testzentrum in der Berliner Straße aus. „Ich kann nicht anders“, sagt sie. „Ich muss immer was tun. Hält jung.“ Und das Gefühl, mit einem gemeinsamen Einsatz etwas zu erreichen, sei einfach unschlagbar.

Von Markus Kniebeler