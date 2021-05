Steckelsdorf

Reining ist eine Disziplin im Westernreiten, die ihren Ursprung in der Arbeit mit dem Rind hat. Beim Reining kommt es auf die perfekte Kombination aus Schnelligkeit und Präzision zwischen Reiter und Pferd an. Um an Reitturnieren im Reining teilnehmen zu können, braucht der Reiter ein besonders bewegliches, athletisches und gehorsames Pferd.

Eine Reiterin, die das Reining perfekt beherrscht, ist Isabelle Gessinger aus Rathenow. Die 38-jährige Pferdetrainerin reitet schon seit ihrer Kindheit. „Als Kind habe ich auf einem Ponyhof angefangen zu reiten. So habe ich mich schon recht früh mit dem Virus Pferd infiziert“, erzählt Isabelle Gessinger.

Reitlehrerin seit acht Jahren

2008 begann Isabelle Gessinger, mit Pferden zu arbeiten und ist seit 2013 Reitlehrerin. „Erst habe ich im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Seit 2019 arbeite ich als selbstständige Reitlehrerin auf der DD-Ranch in Steckelsdorf. Hier arbeite ich zurzeit mit acht Turnierpferden“, erzählt die erfolgreiche Westernreiterin.

Viele Pokale konnte Isabelle Gessinger schon in Empfang nehmen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Die ausgebildete Reit- und Pferdetrainerin des Vereins „Erste Westernreiter Union Deutschland Berlin/Brandenburg“ (EWU) bietet Training für Reiter und Pferd an. Dabei kommt es Isabelle Gessinger darauf an, dass eine gewisse Harmonie zwischen Reiter und Pferd besteht. „Ich lege großen Wert auf das Vertrauen zwischen Reiter und Pferd. Ganz wichtig ist es auch im Reitsport, dass man das Pferd nicht dauerhaft an seine Grenzen bringt. Ein Pferd muss sich auch wohlfühlen, wenn es gute Leistungen bringen soll“, so Isabelle Gessinger.

Was ist Reining?

Die Westernreiterin weiß ganz genau, wovon sie spricht. Schließlich hat Isabelle Gessinger schon einige Erfolge im Reining, Ranch Riding und im Freestyle Reining aufzuweisen. So ist Isabelle Gessinger mehrfache EWU-Landes – und Vizelandesmeisterin und hat schon an einigen Deutschen Meisterschaften teilgenommen. Der EWU Berlin/Brandenburg ist einer der 15 Landesverbände in Deutschland.

Isabelle Gessinger beim Freestyle-Reining als Kabitän Jack Sparrow. Quelle: Jürgen Ohlwein

Eine Disziplin, die für Reiter, Pferd und Zuschauer besonders Spaß macht, ist das sogenannte Freestyle Reining, eine Art Showreiten. Es ist immer ein Highlight bei einem Turnier. Dazu tragen Reiter und Pferd eine ganz besonders einstudierte Performance mit Verkleidung und Kostüm in der Reitarena vor.

Das richtige Western-Outfit

Natürlich gehört zum Westernreiten allgemein das passende Outfit. So gehören Cowboyhut, Weste und Hose genauso dazu wie kreative Accessoires für das Pferd. „Ich habe etwa zehn verschiedene Outfits, die ich auf Turniere mitnehme“, erklärt Isabelle Gessinger.

Harmonie zwischen Reiter und Pferd: Isabelle Gessinger und Quarter Horse Rudi. Quelle: Jürgen Ohlwein

Als Isabelle Gessinger mit dem Pferd BMS Guntari beim EWU-A/Q und C Turnier 2018 auf der DD Ranch in Steckelsdorf eine Jack-Sparrow-Performance aus dem Film „Fluch der Karibik“ zeigte, war das Publikum begeistert. Auch im Showreiten hat Isabelle Gessinger schon zwei Trophäen gewonnen.

Wichtig ist Isabelle Gessinger auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Isabelle Gessinger ist als Jugendwart NRHA Ost für die Ausbildung der jungen Reiter und Reiterinnen mit zuständig. Auch im EWU Jugendcamp ist die Reit- und Pferdetrainerin aktiv. „Ich arbeite gern mit Kindern. Kinder haben viel Spaß an dem, was sie tun. Da sollten wir Erwachsenen ruhig mal etwas nachziehen“, erzählt Isabelle Gessinger.

Zwölf Turniere im Jahr

Im Moment ist es auch bei den Westernreitern etwas ruhig durch Corona. „Das letzte Turnier ist schon einige Zeit her. Normalerweise reiten wir bis zu zwölf große Turniere im Jahr. Das funktioniert aber nur, wenn die Familie da mitzieht. Das ist bei mir kein Problem. Meine fünfjährige Tochter ist auch schon dem Virus Pferd verfallen und reitet auf Turnieren mit. Auch mein Mann packt überall mit an, wenn wir an den Wochenenden auf Turnieren sind“, erzählt Isabelle Gessinger. Aufgrund der Coronapandemie kann sich Isabelle Gessinger auch etwas mehr den Ausritten in die havelländische Natur widmen. „Wir haben hier um die Ranch in Steckelsdorf wunderschöne Natur. Da kann man bei einem Ausritt schon mal die Seele baumeln lassen. Das gibt neue Kraft und Energie für den Reiter und das Pferd.“

Trotzdem das Training den Pferden einiges abverlangt, ist es wichtig, dass die Pferde Spaß an der Arbeit haben. „Pferde haben keinen Ein- und Ausschaltknopf wie ein Motorrad. Auf ein Pferd muss man sich einstellen und sein Vertrauen gewinnen. Sonst wird es auch keine Höchstleistungen im Turnier erreichen“, erklärt Isabelle Gessinger.

Der talentierte Rudi

Ein Pferd, das Isabelle Gessinger seit eineinhalb Jahren trainiert, ist Rudi. „Rudi ist ein sehr talentiertes vierjähriges Quarter Horse, das gute Voraussetzungen für das Turnierreiten mitbringt. Er gehört einer Familie aus Rathenow und steht in den Startlöchern für sein erstes Turnier“, so Isabelle Gessinger.

Auf die Frage nach Lampenfieber vor großen Turnieren lächelt die Pferdetrainerin und sagt ganz offen: „Immer wieder aufs Neue. Ohne Lampenfieber würde mir auch etwas fehlen. Das wird jetzt nach der langen Corona-Pause noch einmal sicher verstärkt auftreten. Eigentlich könnte es jetzt losgehen. Es kribbelt schon ganz gewaltig. Im Juli finden hoffentlich die Landesmeisterschaften mit der Qualifikation zu den German Open statt. Ebenfalls im Juli wollen wir an einem europäischen Turnier in Österreich teilnehmen.“

Von Jürgen Ohlwein