Rathenow

Erstmals wird es zum diesjährigen Pfingstwochenende am Rathenower Wolzensee ein Familienfest geben – mit Spaß und Spiel am Tage und Live-Musik in den Abendstunden.

Tagsüber ist an allen drei Tagen (8. bis 10. Juni, 10 – 18 Uhr) auf dem Gelände rund um das Blockhaus eine Spaßwelt aufgebaut, die vor allem die jüngeren Besucher in ihren Bann ziehen dürfte. Verschiedene Hüpfburgen, eine Rutsche und andere Geräte laden gegen Entgelt zum Toben ein. Damit niemand verhungert oder verdurstet, sind Imbissstände aufgebaut.

Werbung für den Wolzensee

Günter Rall, Geschäftsführer der Rathenower Wärmeversorgung GmbH, der das Gelände am Wolzensee gehört, sagt, dass man mit dem Fest die Rathenower animieren wolle, den Weg hinaus an den idyllischen Wolzensee zu suchen. So könne man den Besuch des Festes idealerweise mit einem Spaziergang am See kombinieren.

Countrysängerin Linda Feller steht am Samstag auf der Bühne. Quelle: promo

Rall weist auf ein besonderes Angebot am Pfingstsonntag hin. Um die Jugend für den Angelsport zu begeistern, findet von 11 bis 14 Uhr ein Kinderangeln statt. Jeder Teilnehmer bekomme eine kleine Angel gestellt, mit der unter fachkundiger Anleitung auf Fischjagd gegangen werden darf.

Live-Musik bis nach Mitternacht

Während Kinder und Jugendliche tagsüber ihren Spaß haben, dürften Erwachsene bei den Open-Air-Konzerten am Abend auf ihre Kosten kommen. Am Samstag (8. Juni) gibt es von 19 Uhr bis nach Mitternacht ein mehrstündiges Party-Programm mit Marions Musik-Express, Joe Harper, Manuela Reimann&Limeriks Horn sowie der Country-Sängerin Linda Feller.

Die Band Berlin Beat Club spielt am Sonntag Hits aus den 60er und 70er Jahren. Quelle: promo

Am Pfingstsonntag kommt aus Berlin die Band „Berlin Beat Club“ an das Wolzensee-Ufer, um das Publikum mit Hits aus den 60er und 70er Jahren in Stimmung zu bringen. Bei Hits von den Stones, den Beatles, Santana, Deep Purple, Jimi Hendrix und anderen unsterblichen Helden der Rockgeschichte dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis der Funke von der Bühne auf das Publikum überspringt.

Für die Konzerte am Abend ist ein Eintrittspreis von jeweils 5 Euro fällig.

Von Markus Kniebeler