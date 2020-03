Pflanzaktion im Stadtwald

Rathenow

Der Rathenower Stadtwald hat schwere Zeiten hinter sich. Im Oktober 2017 sorgte der Sturm Xavier für große Verwüstungen. Und wegen der Trockenheit der beiden nachfolgenden Jahre spitzte sich die Lage zu. Junge, frisch gepflanzte Bäume überlebten die Dürre nicht, außerdem mussten wegen massiven Schädlingsbefalls große Flächen gerodet werden.

Aufforstung bis Ende März

Nach den Aufräum- und Fällarbeiten der letzten Monate liegt der Fokus nun auf der Aufforstung der frei gewordenen Flächen. Seit Mitte Februar sind Stadtförster Thomas Querfurth und seine Mitarbeiter damit beschäftigt, junge Bäume in den Boden zu bringen. Und sie tun das nicht allein. Rathenower Bürger sind einem Aufruf Querfurths gefolgt und helfen bei den Pflanzungen.

Sarah zeigt einen von 25000 Kiefern-Stecklingen, mit denen Flächen im Rathenower Stadtwald aufgeforstet werden. Quelle: Markus Kniebeler

„Forest for Future“ hat der Stadtförster die Aktion betitelt. Und wie bei der Öko-Bewegung „ Fridays for Future“, auf die Querfurth mit seinem Motto anspielt, engagieren sich vor allem junge Menschen im Stadtwald.

Fast täglich ist derzeit eine Schulklasse auf den kahlen Flächen unterwegs. Unter Anleitung der Waldarbeiter bringen sie die Setzlinge in den Boden. Hexerei ist das nicht: ein kleines Loch wird ausgehoben, der Steckling eingesetzt und die Erde drumherum festgetreten.

Dirk Szpitalny, Mitarbeiter der Stadtförsterei Rathenow, steht den Schülern bei der Pflanzaktion mit Rat und Tat zur Seite. Quelle: Markus Kniebeler

Auf diese Art und Weise werden bis Ende März 25 000 Kiefern, 15000 Buchen und 3 000 Douglasien gepflanzt. Und weil es in den letzten Monaten ausreichend geregnet hat, stehen die Chancen gut, dass die jungen Bäume die kritische Anwachsphase unbeschadet überstehen.

Die Unterstützung aus den Reihen der Bevölkerung kommt dem Stadtförster natürlich gelegen. Aber vorrangiges Ziel der Aktion ist es nicht, die Forstarbeit zu delegieren, Es gehe darum, die Rathenower für den Stadtwald zu sensibilisieren, sagt Thomas Querfurth. Und die Rathenower Pressesprecherin Anne Kießling ergänzt: „Die Pflanzaktion im Stadtforst ist die ideale Gelegenheit, ehrenamtlich mit anzupacken und den Umweltschutz selbst in die Hand zunehmen.“

Aktive Umweltbildung

Zu diesem umweltpädagogischen Auftrag gehört es, dass der Stadtförster und seine Mitarbeiter die Freiwilligen vor dem Arbeitseinsatz kurz über den Wald und die Hintergründe der Aktion aufklären. Und auch während des Pflanzens gibt es ausreichend Gelegenheit, mit den Fachleuten ins Gespräch zu kommen über den Stadtwald, seine Geschichte, seine Funktion und anderes.

Karin Holsten, Lehrerin am Jahngymnasium, finder die Aktion gut. Quelle: Markus Kniebeler

Karin Holsten, Lehrerin am Jahngymnasium, die mit einer 7. Klasse beim Aufforsten mitgeholfen hat, ist sehr angetan von der Aktion. „Schön ist, dass die Schüler sich keine langen Vorträge anhören müssen, sondern gleich aktiv werden können“, sagt sie. „Und auf diese Art und Weise ein Gespür dafür bekommen, was einen Wald ausmacht und wie viel Aufwand nötig ist, um ihn zu pflegen.“

Doch nicht nur junge Leute haben sich an der Initiative beteiligt. Auch Erwachsene sind mit Herzblut bei der Sache. So haben beispielsweise Mitglieder des SPD-Ortsvereins gleich zum Start der Aktion am 21. Februar 800 Douglasien in den Boden gebracht.

Ursprünglich wollte Thomas Querfurth die Operation Aufforstung bis Ende März laufen lassen. Sollte der Zuspruch allerdings anhalten, könnte schon früher Schluss sein. „Wir pflanzen, so lange der Vorrat reicht“, sagt der Stadtförster. Und wenn man früher fertig werde – um so besser. Die derzeitige Witterung jedenfalls sei das ideale Pflanzwetter.

Von Markus Kniebeler