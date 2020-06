Rathenow

Nur kurz hatte eine Autofahrerin am Sonntagmorgen zwischen 6.15 und 6.45 Uhr ihren Pkw abgestellt. Das haben bislang unbekannte Täter zu einem Einbruch in den Pkw genutzt. Er war abgestellt an der Potsdamer Straße in Rathenow.

Die Täter schlugen zunächst eine Seitenscheibe ein nahmen eine im Fahrzeug liegende Handtasche mit. Sie enthielt eine Geldbörse und diverse Dokumente. Alarmierte Polizisten nahmen dazu eine Strafanzeige auf. Weitere Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Von MAZ