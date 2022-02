Pläne für ein Rathenower Heimatmuseum

Rathenow

Seit seiner Gründung im Jahr 2009 arbeitet der Förderverein Heimatmuseum der Stadt Rathenow auf ein Ziel hin: einen festen, zentral gelegenen Standort für ein Heimatmuseum in Rathenow zu finden.

Peter Dietze, der Vorsitzende des Vereins, nutzte die jüngste Sitzung des Bauausschusses, um erneut für das Vereinsziel zu werben. Und er präsentierte den Abgeordneten auch gleich einen Standort, der sich aus Sicht des Vereins für die Unterbringung eines Heimatmuseums eignet: Das Gebäude der Stadtbibliothek am Schleusenplatz.

„Wir wollen die Stadtbibliothek nicht vertreiben und ihr auch nichts wegnehmen“, stellte Dietze gleich zu Beginn seiner Ausführungen klar. Vielmehr gehe es darum, die nicht von der Bibliothek genutzten Räume als Heimatmuseum herzurichten.

Idealer Standort

Das Haus am Schleusenplatz sei ein idealer Standort für ein Heimatmuseum, sagte Dietze. Zentral gelegen, in einem stadthistorisch bedeutsamen Umfeld und in einem repräsentativen Gebäude.

Außerdem sei es naheliegend, dass Bibliothek und Museum voneinander profitierten. Indem man etwa Veranstaltungen in einem gemeinsam genutzten Saal anbiete, indem man Besucher des Museums gleich in die Bibliothek weiterempfehle und umgekehrt – kurzum, man könne sich die berühmten Synergieeffekte zunutze mache.

Peter Dietze, Vorsitzender des Fördervereins Heimatmuseum der Stadt Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Ob dieser Wunsch überhaupt realisierbar ist, ob die Räumlichkeiten am Schleusenplatz 4 sich tatsächlich für die Unterbringung eines Heimatmuseum eignen, muss indes noch ergründet werden. Und auch die Finanzierung eines solchen Vorhabens ist noch alles andere als geklärt.

Um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, wollen sich die Mitglieder des Bauausschusses gemeinsam mit den Kollegen des Bildungsausschusses das Gebäude in naher Zukunft ansehen. Möglicherweise werden in diesem Zuge auch andere Alternativen geprüft. Vor Jahren war der alte Reitstall in der Geschwister-Scholl-Straße als möglichen Standort für ein Heimatmuseum ins Spiel gebracht worden.

Von Markus Kniebeler