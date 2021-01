Politik-Praktikum in Rathenow statt Urlaub in Südafrika

Rathenow

„Was will ich eigentlich nach dem Abi machen? Diese Frage stellte ich mir bereits im Winter 2019, als mir deutlich wurde, dass die Schulzeit bald zu Ende ist. Ein Praktikum musste her, um zu erfahren, ob mein Interesse an der Politik ausreicht, um es zum Beruf zu machen“, erzählt die 19-jährige Emely von Gagern aus Potsdam. „Mein Vater las in der Zeitung von der Möglichkeit eines Praktikums beim Landtagsabgeordneten Christian Görke. Damit stand meine Entscheidung fest: Statt Urlaub in Südafrika, wie ursprünglich geplant, nun also Rathenow.“

Emely von Gagern ist in einer politisch sehr interessierten Familie groß geworden. Über entsprechende Themen wurde immer diskutiert. Das prägte die Schülerin. Bereits seit der 7./8. Klasse begeisterte sie sich für den Politikunterricht. Nach ihrem Studium der Politikwissenschaft in Trier ab dem Sommersemester weiß Emely noch nicht genau, in welche Richtung sie beruflich gehen will: Selbst in die Politik oder in die Forschung?

Bettina Götze (rechts), die Geschäftsführerin des Kulturzentrums in Rathenow, führte Christian Görke und Emely von Gagern durch das Optik-Industrie-Museum. Quelle: Uwe Hoffmann

„Im Praktikum habe ich einiges über Kommunalpolitik gelernt, vor allem, dass sie sehr kleinteilig und mühsam ist. Es bedeutet manchmal, zehn Anträge zu schreiben und mit Glück am Ende ein Anliegen umsetzen zu können.“ Dennoch sei die Auswirkung von Kommunalpolitik spürbar, sie sorge für direkte Veränderungen im Leben der Menschen vor Ort.

Die Arbeit im Bürgerbüro des Landtagsabgeordneten sei vielschichtig, von Bürgerproblemen bis zu Pressemitteilungen. Übrigens auch, dass die Arbeit dort wesentlich mehr beinhalte als Kaffee zu trinken, wobei der Kaffee-Konsum durchaus beachtlich sei, schildert Emely von Gagern ihre Praktikumserfahrungen.

Einblick in eine neue Welt

„In den vergangenen Wochen erhielt ich durch Vor-Ort-Termine Einblicke in eine ganz neue Welt“, berichtet sie. Die Probleme, die da auf der Tagesordnung stehen, seien greifbar, sie beeinflussten das Leben der Menschen direkt. Eines dieser Probleme war der durch die Anwohner geforderte Lückenschluss des Radweges zwischen Böhne und Rathenow. Oder der Ver.di-Streik in Brandenburg/Havel, bei dem Görke mit den Busfahrern sprach.

„Ich bewundere die Ausdauer und Geduld, die man als Politiker auch haben muss“, sagt die Praktikantin. „Geduld die mir, vielleicht auch meinem Alter geschuldet, noch fehlt. Auch wenn mir die inhaltlichen Hintergründe fehlen, war es sehr interessant, direkt dabei zu sein – auch schon mal bei internen Terminen.“

Praktikantin Emely von Gagern vor der „Lady Agnes“ in Stölln. Quelle: Uwe Hoffmann

Während des Praktikums blieb aber auch Zeit für Emely von Gagern, das Havelland besser kennenzulernen. So bei einem interessanten privaten Besuch im Lilienthal-Centrum in Stölln mit der IL-62 Lady Agnes. „Ich habe mein Heimat-Bundesland von einer ganz neuen Seite kennengelernt, denn ich muss ganz ehrlich zugeben: Bis jetzt war Brandenburg für mich vor allem schlechtes Internet und gähnende Leere“, so das Fazit der in Potsdam aufgewachsenen jungen Frau.

Jetzt könne sie sagen, dass das Praktikum ein voller Erfolg und die richtige Entscheidung gewesen sei. „Ich konnte viel Neues lernen und Eindrücke sammeln, die mir helfen werden, Politik besser einschätzen zu können. Ich habe einen Einblick in Entscheidungsprozesse bekommen und festgestellt, dass Kompromisse mit das wichtigste in der Politik sind. Ich kann so ein Praktikum nur empfehlen.“

Die Potsdamer Abiturientin Emely von Gagern begleitete während ihres zweimonatigen Praktikums den Landtagsabgeordneten Christian Görke zu seinen Terminen im Wahlkreis. Quelle: Uwe Hoffmann

Christian Görke bietet so ein Praktikum für Schulabgänger auch dieses Jahr wieder an. Ebenso andere Landtagsabgeordnete, wie auch Bundestagsabgeordnete, bieten die Möglichkeit solcher Praktika regelmäßig an. Am besten informiert man sich auf den Land- oder Bundestagsseiten der jeweiligen Fraktionen.

