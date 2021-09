Rathenow

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Mittwochmorgen in der Berliner Straße in Rathenow, wie das vor ihr fahrende Fahrzeug Schlangenlinien fuhr und informierte die Polizei. Beamte begaben sich sofort zum angegebenen Ort und konnten das Fahrzeug stoppen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Fahrzeugführerin ergab einen Promillewert von 2,49. Die Beamten begaben sich mit der 50- jährigen Fahrerin in ein Krankenhaus, wo eine Blutprobe durchgeführt wurde. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, da es verkehrsbehindernd abgestellt worden war. Die Weiterfahrt wurde der Frau untersagt. Weiterhin wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen sie ermittelt.

Von MAZonline