Rathenow

Unbekannte Täter sind am Wochenende durch die aufgebrochene Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Grünauer Weg in Rathenow eingestiegen. Sie durchwühlten das Haus und stahlen technische Geräte und diversen Schmuck.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da die Ermittlungen zur Sachlage noch andauern, kann die Polizei eigenen Angaben nach derzeit noch kein genauer Schaden beziffert werden. Die Bewohner des Hauses entdeckten den Einbruch am Montagnachmittag.

Von MAZonline