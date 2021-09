Diebe haben in der Nacht zu Sonnabend durch Kabelklau in Rathenow eine Anlage außer Betrieb gesetzt. Dadurch trat Vinylchlorid aus auf einer Baustelle in der Fehrbelliner Straße. Polizei und Umweltamt traten in Aktion. Gefahr für Menschen bestand nach Polizeiangaben zu keiner Zeit.