Rathenow

Ein Autofahrer ist bei einer Polizeikontrolle am Sonntag um 3.25 Uhr in der Bammer Landstraße in Rathenow davon gerast. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und entdeckten das Auto in einem Waldstück nahe der B 188. Der Fahrer war geflohen.

Am Wagen waren falsche Kennzeichen befestigt, innen lagen Drogen. Wer der Mann ist, konnte laut Polizei mittlerweile wohl geklärt werden.

Von MAZonline