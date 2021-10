Rathenow

Zwei Jungen haben am Dienstagnachmittag in Rathenow einen Radfahrer mit einem Steinwurf am Kopf verletzt. Der Mann erlitt eine Platzwunde. Ein Sprecher der Polizeidirektion West gab dazu am Mittwochnachmittag Folgendes bekannt: Durch bislang zwei unbekannte jugendliche Täter wurde von der ehemaligen Bahnbrücke in der Nähe des Sportplatzes an der Bammer Straße ein Stein auf einen darunterliegenden Radweg geworfen. Die Tat ereignete sich um 16.30 Uhr.

Ein 61-jähriger Radfahrer wurde durch diesen Stein am Kopf getroffen und musste aufgrund einer Platzwunde durch den Rettungsdienst behandelt werden. Der verletzte Radfahrer informierte zum Steinwurf die Polizei und gab nachfolgende Täterbeschreibung ab.

Einer der mutmaßlichen Täter ist offenbar ein Kind

Einer der Tatverdächtigen soll demnach etwa zwölf Jahre alte und 1,50 Meter groß sein. Der Junge sei auffallend dünn, sagte der Mann.

Der zweite Junge soll älter, etwa 14 Jahre als und 1,70 Meter groß sein. Er hat dunkle Haare und trug zum Tatzeitpunkt ein graues Sweatshirt und eine schwarze Umhängetasche.

Die Polizeibeamten sicherten an der Brücke Spuren. Die Kripo ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise zu den Jungen geben können, sich bei ihr zu melden. Dazu können Zeugen die 03322 / 275-nutzen oder Hinweise im Internet unter polbb.eu/hinweis nutzen.

Von MAZonline