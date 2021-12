Rathenow

Eine 60-jährige Autofahrerin befuhr am späten Montagnachmittag die Milower Landstraße in Rathenow. Bei der Weiterfahrt kam die Fahrerin mit ihrem Auto nach links von der Straße ab und kollidierte in weiterer Folge mit einer Straßenlaterne.

Die Fahrerin überstand die Kollision unverletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 18 000 Euro. Das Fahrzeug der Frau war nicht mehr fahrbereit. Es wurde abgeschleppt.

Von MAZonline