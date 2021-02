Semlin

Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Montag um 14.10 Uhr in Semlin gekommen. An der Einmündung Dorfstraße in die Ferchesarer Straße konnte auf schneeglatter Fahrbahn ein Opelfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen. Ein Hondafahrer, der Vorfahrt hatte, wich ihm aus, stieß dabei aber mit einem entgegenkommenden Kleinlaster zusammen.

Alle Insassen blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von 1500 Euro. Die Beteiligten konnten nach dem Unfall mir ihren Fahrzeugen weiterfahren.

Von MAZonline