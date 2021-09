Polizei ermittelt in Rathenow: Autoscheibe eingeschlagen

Rathenow

Ein Autobesitzer stellte sein Fahrzeug am Freitag (24. September) gegen 13.30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Forststraße in Rathenow ab. Bei seiner Rückkehr um 22.10 Uhr am selben Tage bemerkte er, dass bislang unbekannte Täter die hintere Scheibe eingeschlagen hatten. Aus dem Inneren des Autos wurde nach Polizeiangaben nicht gestohlen.

Hinzugerufene Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Von MAZonline